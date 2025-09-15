Il ministro spagnolo della cultura Ernest Urtasun. Keystone

«Come hanno già fatto Irlanda, Slovenia, Islanda e anche i Paesi Bassi, se non riusciamo a espellere Israele, la Spagna non deve partecipare» alla prossima edizione del festival Eurovision.

Lo ha detto il ministro spagnolo della Cultura e portavoce del gruppo di sinistra Sumar, Ernest Urtasun, in un'intervista alla radio nazionale pubblica Rne.

Urtasun ha celebrato l'esito delle manifestazioni pro Palestina ieri a Madrid, riuscite a far cancellare l'ultima tappa della Vuelta de España di ciclismo.

«Hanno ottenuto l'obiettivo e lanciato un messaggio chiaro al mondo: non tolleriamo che gli eventi sportivi e culturali possano normalizzare un genocidio», ha detto l'esponente di Sumar, alleato del Psoe nel governo di coalizione presieduto da Pedro Sanchez.

Per il ministro della Cultura, «la Spagna è il Paese che più pressione diplomatica sta esercitando su Israele» e Sumar «è riuscito a muovere in maniera considerevole la posizione del governo negli ultimi mesi», rispetto alle sanzioni imposte da Madrid a Israele.

Quanto alle critiche del Partido Popular, secondo Urtasun «dimostrano una mancanza assoluta di credibilità in materia di politica estera, non si è mai lamentato quando si è deciso di escludere la federazione russa» dal festival Eurovision e dalle competizioni sportive internazionali.

Urtasun ha espresso «preoccupazione» per la partecipazione di Israele alla prossima edizione della kermesse musicale e ha annunciato la possibile defezione della Spagna «se non riusciamo a escludere Israele».