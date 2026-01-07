Il giocatore del Metz Tahirys Dos Santos è rimasto gravemente ferito nell'incendio di Crans-Montana. FC Metz

Dopo il dramma al bar «Le Constellation» di Crans-Montana, arrivano notizie cautamente positive da uno dei feriti gravi. Il giovane calciatore 19enne Tahirys Dos Santos ha lasciato l'ospedale di Stoccarda ed è stato rimpatriato a Metz per ulteriori cure.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il giovane calciatore 19enne dell'FC Metz Tahirys Dos Santos è rimasto gravemente ferito nell'incendio di Crans-Montana.

Ha riportato ustioni su circa il 30% del corpo ed è stato inizialmente curato a Stoccarda.

Successivamente è stato trasferito a Metz, dove continuerà a essere curato vicino alla sua famiglia. Mostra di più

Dopo il devastante incendio di Crans-Montana, il giovane giocatore del club francese FC Metz, Tahirys Dos Santos, è stato riportato in Francia per ulteriori cure. Lo riferiscono diversi media transalpini, tra cui «L'Équipe».

Il 19enne ha riportato gravi ustioni nel bar «Le Constellation» nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Secondo le persone a lui vicine, l'atleta ha riportato ustioni su circa il 30% del corpo.

Dopo il primo ricovero in Svizzera, il giocatore è stato trasferito a Stoccarda e poi a Metz, all’Hôpital Mercy, non lontano dalla sua famiglia. Le sue condizioni si sono stabilizzate, ma non sono escluse ulteriori operazioni.

Solidarietà all'interno della squadra

Pochi giorni dopo la tragedia, anche il suo club ha voluto manifestare sostegno. I giocatori del Metz hanno indossato magliette con la scritta «Nous sommes avec toi, Tahirys» nell'ultima partita di Ligue 1 disputata in trasferta contro il Lorient.

Il suo consulente Christophe Hutteau ha dichiarato ai media francesi nel fine settimana che Dos Santos soffriva di un «dolore terribile», ma era in grado di parlare, comprendere e respirare autonomamente.

Molte altre vittime dell'incendio necessitano invece ancora della respirazione artificiale.

Le indagini continuano

Secondo i dati ufficiali, nell'incendio di Crans-Montana sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Tra le vittime ci sono numerosi stranieri, tra cui diversi cittadini francesi. Anche la magistratura transalpina ha avviato un'indagine sull'accaduto.

Le cause dell'incendio sono ancora oggetto di accertamenti. Secondo le prime verifiche, l'innesco potrebbe essere riconducibile all'uso di oggetti pirotecnici. In assenza di riscontri definitivi, vale la presunzione di innocenza.