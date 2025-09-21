  1. Clienti privati
Cyberattacco Ancora disagi allo scalo di Bruxelles, cancellati 44 voli su 257

SDA

21.9.2025 - 10:29

L'aeroporto di Bruxelles prevede ancora lunghi tempi di attesa e ritardi (foto d'archivio)
L'aeroporto di Bruxelles prevede ancora lunghi tempi di attesa e ritardi (foto d'archivio)
Keystone

Le compagnie aeree che operano all'aeroporto di Bruxelles cancelleranno 44 voli sui 257 in programma oggi a causa dei problemi tecnici riscontrati dall'aeroporto in seguito a un attacco informatico al fornitore del servizio di check-in e imbarco.

Keystone-SDA

21.09.2025, 10:29

21.09.2025, 10:32

Lo rende noto un portavoce dell'aeroporto.

È stato mobilitato personale aggiuntivo, ma i problemi continueranno a influenzare le operazioni, con il check-in manuale ancora necessario. L'aeroporto prevede pertanto lunghi tempi di attesa e ritardi.

Per questa ragione il sito dello scalo, come ha già fatto ieri, invita i passeggeri a verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di arrivare in aeroporto, di recarsi all'aeroporto solo se il loro volo è confermato e di effettuare il check-in online in anticipo.

Chi si nasconde dietro?. Il cyberattacco agli scali europei: voli cancellati e tantissimi ritardi

Chi si nasconde dietro?Il cyberattacco agli scali europei: voli cancellati e tantissimi ritardi

