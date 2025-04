Ancora maltempo sull'Italia. S'apre voragine, due morti

Resta alta l'allerta per l'ondata di maltempo che si sta abbattendo su gran parte dell'Italia del centro-nord alla vigilia del week end di Pasqua. Vento forte, piogge violente e nevicate a bassa quota che hanno provocato danni e vittime.

Un'immagine d'archivio fornita dall'ufficio stampa del Soccorso Alpino mostra le operazioni di ricerca e soccorso nei pressi di Treviso, Italia settentrionale, 3 agosto 2014 KEYSTONE

Dopo la morte di un 92enne in provincia di Torino, nel Vicentino due persone, padre e figlio, sono deceduti dopo essere finiti con la propria auto in una voragine apertasi improvvisamente sul ponte di Valdagno nella tarda serata di giovedì.

La situazione resta critica nell'intero quadrante Nord della Penisola ma anche in Toscana e altre regioni del Centro l'allerta resta altissima soprattutto per quanto riguarda la piena del Po.

Le previsioni annunciano un miglioramento fino a sabato ma per Pasqua la situazione torna a peggiorare.

In Valle d'Aosta sono 3260 le utenze prive di energia elettrica a causa delle condizioni meteo. La situazione più delicata è a Cogne mentre l'energia è stata ripristinata nella Valdigne, da Courmayeur a La Thuile.

Disastri in Piemonte

In Piemonte ancora inondazioni e frane (almeno 500 quelle registrate) ed è stata diramata l'allerta arancione per pericolo valanghe sulle zone di montagna nord-occidentali, allerta gialla su pianura settentrionale e torinese e valli Tanaro, Belbo e Bormida.

A Torino è stato riaperto il Museo Egizio dopo i problemi all'impianto elettrico registrati giovedì. Nel corso di una giunta straordinaria in Regione sono stati stanziati 5 milioni di euro, prelevati dal fondo di riserva, per gli interventi urgenti.

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che in giornata ha avuto un colloquio con il governatore Cirio, annuncia che «il governo farà la sua parte».

Il fiume Ticino sorvegliato speciale in Lombardia

Per i comuni delle province di Vicenza e Verona, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato d'emergenza. I cittadini dell'aree interessate sono stati invitati «a stare distanti dai ponti e dagli argini».

In Lombardia sotto osservazione il livello del fiume Ticino: il sindaco di Pavia ha disposto l'evacuazione dei primi piani delle abitazioni nella zona del Borgo Basso, quartiere periferico della città.

A rischio anche le risaie in Lomellina e per i vigneti in Oltrepò. In provincia di Cremona massima attenzione al Po che è aumentato di quasi cinque metri nelle ultime 24 ore.

Rimane l'allerta rossa

Alla luce di questo dato è stata prorogata fino a sabato l'allerta rossa nelle pianure piacentine e parmensi, arancione per la pianura reggiana, per il transito della piena.

Nella notte le piogge hanno causato frane e smottamenti in Versilia dove alcune case sono rimaste isolate. La Protezione civile è intervenuta nelle colline di Pietrasanta e Camaiore.

A Lucca si sono registrati problemi in alcune frazioni per frane che hanno isolato borghi.

Disagi anche nella zona di Massa Carrara, soprattutto nelle aree montuose: a cause delle forti piogge un muro è crollato nella frazione di Moneta. Dichiarata emergenza regionale, stanziati 3 milioni di euro.