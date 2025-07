La Axenstrasse (nella foto d'archivio il tunnel di Flüelen) rimane chiusa almeno fino a mertedì mattina. Keystone

Mentre a nord delle Alpi continua a piovere, l'USTRA ha reso noto che la Axenstrasse, la strada nazionale sulla sponda orientale del lago d'Uri tra Flüelen (UR) e Brunnen (SZ), rimarrà chiusa almeno fino a martedì mattina.

Nelle ultime 72 ore sono state misurate forti precipitazioni sul versante settentrionale delle Alpi, in particolare dalle Alpi vodesi a Glarona. Al momento non si intravedono miglioramenti.

A Bisistahl, nel cantone di Svitto, e nella Gadmental, nell'Oberland bernese, sono piovuti fino a 109 millimetri negli ultimi tre giorni, ha indicato oggi MeteoSvizzera a Keystone-ATS.

Il meteo in Svizzera è attualmente determinato da un sistema di bassa pressione, con aria umida che arriva a ondate da ovest e da nord. Thomas Kleiber, di MeteoSvizzera, parla di situazione meteorologica «bloccata» e sottolinea che nulla indica che fino alla prossima settimana il tempo sarà più stabile. Le previsioni – precisa – devono essere naturalmente prese con cautela.

Axenstrasse ancora chiusa

La Axenstrasse, chiusa in seguito a una colata detritica avvenuta sabato alle 12.30, poi riaperta e nuovamente chiusa, rimarrà sbarrata almeno fino a domani mattina.

Nella notte si sono verificati altri smottamenti, ha annunciato oggi l'Ufficio federale delle strade (USTRA). I franamenti hanno interessato la zona di Gumpisch, da anni monitorata per il pericolo di caduta massi.

Fino a martedì mattina sono previste ulteriori forti precipitazioni, con il rischio di ulteriori cadute di massi. In queste condizioni non è possibile percorrere la strada in sicurezza, sottolinea l'USTRA.

Agli automobilisti che provengono o si dirigono verso il San Gottardo viene quindi raccomandato di utilizzare l'autostrada A2 attraverso Stans e Lucerna.