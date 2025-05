Ancora pochi conoscono questo Paese da sogno, a sole quattro ore di volo da Zurigo

Paesaggi pittoreschi e splendide albe: questa è la Georgia. Edelweiss / Loren Bedeli

Tra il Caucaso e il Mar Caspio, tra l'Europa e l'Asia, la Georgia è un Paese ricco di contrasti, calore e sapori. Un viaggio tra montagne, bazar e storie.

Hai fretta? blue News riassume per te In Georgia le culture si incontrano e i turisti sono sempre più numerosi.

Ospitalità, buon cibo e un sorso di vino fanno parte della vita del Paese.

Le distanze sono brevi e c'è molto da sperimentare in un piccolo spazio. Mostra di più

E all'improvviso la grande città è sparita. Viaggiamo su un autobus attraverso la campagna. Il traffico intenso della capitale Tbilisi si dirada e ci sono solo poche auto sull'autostrada in direzione est.

Piccoli villaggi con minuscole capanne e orti coltivati si alternano a foreste, mentre le montagne del Caucaso si intravedono in lontananza. Babushka con il velo attraversano la strada, portando a casa borse di merce o cercando di vendere frutta e verdura ai turisti sul ciglio della strada.

Si ha quasi la sensazione di trovarsi in Asia centrale: è davvero questo un Paese all'interfaccia tra Europa e Asia, a sole quattro ore di volo da Zurigo?

In Georgia le culture si scontrano. Le influenze europee incontrano quelle dell'Asia centrale, la penisola araba non è lontana e poi c'è il grande vicino a nord, dall'altra parte del Caucaso.

I georgiani hanno un rapporto ambivalente con la Russia. Molti non vogliono avere nulla a che fare con Mosca, soprattutto nella capitale Tbilisi e nei suoi dintorni.

L'esercito russo sostiene i movimenti separatisti, soprattutto nel nord del Paese, che si sono staccati dal governo di Tbilisi e hanno dichiarato delle proprie repubbliche autonome.

Una scena tipica: lo shopping nel bazar della piccola città georgiana di Telavi. Edelweiss / Loren Bedeli

I georgiani hanno fatto i conti con questa vita tra Est e Ovest. In una certa misura, fa parte della loro cultura e può anche essere d'aiuto nella vita di tutti i giorni.

Qui si prende semplicemente il meglio da tutti i mondi, dicono i georgiani ridendo. Il Paese ha creato una cultura tutta sua, con una lingua che non viene parlata o compresa altrove e un alfabeto che viene insegnato solo in Georgia.

Ciò che i georgiani apprezzano molto è l'ospitalità. Il cibo viene servito in ogni luogo e non è mai troppo poco. C'è sempre posto per un altro piatto, anche al tavolo più pieno, e insalate in tutte le varianti possibili - con barbabietole, noci o nel classico stile europeo con pomodori e cetrioli.

C'è sempre spazio per un altro piatto da qualche parte. Edelweiss / Loren Bedeli

Ma i piatti non vengono semplicemente serviti. Vengono celebrati. Un buon pasto georgiano può durare diverse ore. Il cibo viene servito in ciotole e ognuno può servirsi a suo piacimento.

Ci dirigiamo verso ovest in minibus. Migliaia di anni fa, i coloni percorrevano questa strada. A circa due ore di macchina dalla capitale incontriamo Uplistsikhe, un'antica città di roccia.

I coloni vivevano e lavoravano in camere ricavate nelle profondità delle colline. I commercianti nomadi trovavano qui rifugio durante il loro viaggio verso l'ovest o l'estremo oriente. Oggi Uplisziche è un'attrazione turistica.

Il formaggio è un must

Dopo la visita, il vostro stomaco brontola - ancora una volta, potreste essere tentati di dire. Non è mai necessario cercare a lungo i ristoranti, spesso è meglio seguire il proprio naso.

L'aroma dell'aglio, delle cipolle e della carne alla griglia vi attira da lontano. Anche la carne ha un ruolo importante nella cucina georgiana. I vegetariani hanno difficoltà a trovare un posto dove mangiare, ma gli amanti della carne hanno pane per i loro denti. C'è lo shashlik, la pancia di maiale fritta o l'agnello - sempre preparati con amore.

Uplistsikhe è una città rocciosa nascosta nelle profondità delle colline georgiane. Edelweiss / Loren Bedeli

Anche il formaggio è un must. I georgiani lo usano, ad esempio, in un gustoso pane al formaggio che viene servito praticamente sempre. Il pane viene riempito o ricoperto di formaggio e poi cotto al forno, con un sapore delizioso: il kachapuri.

Ma esistono anche varianti come i funghi ripieni di formaggio o il tradizionale «formaggio classico», che di solito è fatto con latte di pecora e di capra.

Una città pittoresca al confine

La Georgia non è un Paese grande. Le distanze sono brevi e c'è molto da sperimentare - e soprattutto da vedere - in un piccolo spazio. Gli inverni sono freddi e rigidi, ma da aprile a ottobre il Paese mostra il suo lato più amichevole.

Nella parte orientale del Paese, a circa due ore di macchina da Tbilisi, la vista sul Caucaso si apre nel suo splendore: montagne imponenti e un'area escursionistica molto frequentata in estate.

I coloni fondarono qui la città di Sighnaghi nella seconda metà del XVIII secolo. Le vecchie case, circondate da una cinta muraria in gran parte intatta, si trovano sulle colline proprio accanto alle montagne del Caucaso.

Grazie al meraviglioso panorama, la città è una location popolare per i matrimoni. Il municipio offre appuntamenti per matrimoni sette giorni su sette.

In lontananza c'è la Russia: Sighnaghi, una città situata sulle colline della Georgia. Edelweiss / Loren Bedeli

Nelle vicinanze si trova un antico monastero, che è aperto ai visitatori e offre anche una vista meravigliosa. Solo le suore, dicono gli abitanti del luogo, dovrebbero essere tenute alla larga: sono soprannominate «suore brontolone».

Oltre alla Russia, anche il confine con l'Azerbaigian è molto vicino. A differenza dell'Armenia, i georgiani mantengono rapporti amichevoli con il loro vicino. Qui si apre la porta dell'Asia centrale e dell'Estremo Oriente.

Questo è evidente anche nella cucina georgiana. Qui l'Oriente non è mai lontano. Uno dei piatti asiatici più conosciuti è sicuramente il khinkali, una specie di gnocco. In pratica, si tratta di fagottini con vari ripieni che vengono mangiati con le mani. Ma il bottone in fondo è meglio lasciarlo stare: è pura pasta cruda.

«Gaumarjos» - un ritorno

Il buon cibo è sempre accompagnato da un buon vino. Il Paese possiede un'enorme varietà di vitigni autoctoni e produce vini che spesso vengono prodotti in qvevris, grandi anfore sotterranee. La vinificazione tradizionale in qvevris conferisce ai vini un sapore e un carattere unici.

Il vino viene conservato in anfore interrate e poi, in seguito, viene imbottigliato. Edelweiss / Loren Bedeli

Alcuni vini sono ancora prodotti in modo molto tradizionale. Al momento della vendemmia, le persone salgono su enormi secchi e schiacciano l'uva - con le scarpe da ginnastica e non più a piedi nudi come in passato.

Un bicchierino è d'obbligo a ogni pasto. Quello che in Italia è la grappa, in Georgia si chiama chacha. La bevanda contiene ben il 50% di alcol, che accende il fuoco interiore fin dal primo sorso.

«Gaumarjo», che significa «alla vittoria», è il brindisi che si sente nei pub la sera. E mentre la chacha brucia in gola per l'ultima volta, ci si rende conto che si andrà via - ma la Georgia resterà. Come retrogusto, come desiderio, come silenziosa promessa di tornare.

Questo articolo è stato scritto nell'ambito di un viaggio stampa organizzato da Edelweiss.