L'attrice americana ha vissuto momenti difficili in Ucraina. Keystone

L'attrice americana Angelina Jolie ha rivelato che durante una sua visita a Mykolaïv e Kherson, in Ucraina, un drone russo le ha sorvolato la testa. Lo racconta Ukrainska Pravda.

Keystone-SDA SDA

L'attrice americana ha visitato le città ucraine questa settimana nell'ambito di una visita organizzata dalla Legacy of War Foundation.

«La minaccia dei droni era una presenza costante e pesante - ha raccontato l'attrice in un post - si sentiva un basso ronzio nel cielo. È diventato noto localmente come un "safari umano", con droni usati per tracciare, cacciare e terrorizzare le persone, costantemente».

In un'occasione, lei e il suo team si sono trovati sulla traiettoria di un drone: hanno dovuto fermarsi e aspettare che «volasse sopra la loro testa».

«Indossavo l'equipaggiamento protettivo e per me è stato solo un paio di giorni. Le famiglie qui convivono con questa situazione ogni singolo giorno», ha aggiunto.

Jolie ha detto «molte persone mi hanno parlato del peso psicologico di vivere sotto una minaccia continua e della paura più profonda di essere dimenticati dal mondo» e che «ciò che mi dà speranza è l'incredibile coraggio e la competenza delle organizzazioni locali, dei volontari e di coloro che li sostengono. Se loro riescono a trovare la forza, i governi dovrebbero essere in grado di fare lo stesso».