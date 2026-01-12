  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sondaggio Gli animali domestici sono più amati in Italia che in Svizzera, cani in primis

SDA

12.1.2026 - 10:30

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Julian Stratenschulte/dpa

L'Italia è il paese in Europa in cui gli animali domestici sono più diffusi, mentre in Svizzera se ne fa in maggioranza a meno: è quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dal colosso del commercio online elvetico Galaxus.

Keystone-SDA

12.01.2026, 10:30

La popolazione italiana appare la più affezionata agli animali: il 39% degli interrogati dall'istituto di ricerca YouGov ha un animale domestico e un ulteriore 24% ne possiede addirittura più di uno.

Un numero simile di amici a quattro zampe, pesci e affini vive in Austria (35% e 24%) e Francia (35% e 23%).

Più tiepidi sono i tedeschi (26% e 22%) e ancora più freddi sono gli svizzeri (21% e 18%), che si collocano nettamente all'ultimo posto fra le cinque nazioni prese in esame (5125 i sondati): il 40% non ha animali domestici, a cui si aggiunge un altro 21% che in passato ne aveva, ma non ne ha più.

La Svizzera è dominata dai gatti

Per quanto riguarda la scelta della specie animale, esistono chiare preferenze culturali: la Svizzera è dominata dai gatti – il 65% ne ha o ne ha avuto uno – mentre assai meno amati appaiono i cani (33%).

Al contrario, in Italia si sente sia abbaiare (57%) che miagolare (56%). In tutti i paesi esaminati cani e gatti rimangono di gran lunga gli animali domestici più amati, mentre i piccoli amici come criceti o conigli, uccelli o pesci sono presenti solo in una minoranza di famiglie.

La maggior parte dei piccoli animali vive in Svizzera, mentre gli uccelli sono più diffusi nelle economie domestiche tedesche.

Dove dormono i nostri amici animali?

La questione del dormire mostra una notevole uniformità in tutta Europa: circa la metà degli animali domestici riposa nel proprio cestino o gabbia. Poco meno di un terzo trascorre la notte sul divano, uno su quattro gode del privilegio di condividere il letto con i padroni, uno su cinque sceglie il pavimento.

E poiché l'amore passa anche per lo stomaco o per i giocattoli molti animali domestici vengono viziati con dei regali: in Italia più della metà degli animali riceve regolarmente doni in occasioni speciali.

Anche i regali di Natale per gli amici a quattro zampe sono molto diffusi: nella penisola un animale domestico su quattro ne riceve più dei genitori, dei cognati o di altri parenti stretti. In Svizzera i doni ai compagni pelosi sono invece un'eccezione.

Austria è in cima alla classifica per le spese

Per quanto riguarda le spese mensili per gli animali domestici, l'Austria è in cima alla classifica: tre proprietari su dieci spendono tra 50 e 99 franchi al mese per Fido, Micio e compagnia bella e una persona su cinque spende addirittura tra i 100 e i 199 franchi per il proprio animale domestico (Svizzera: 13%).

Al contrario, in Francia si spende relativamente meno.

I più letti

L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Presentata una denuncia penale contro la vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana
Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale
Valerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»
È morto Philippe Junot, l'ex marito di Carolina di Monaco

Altre notizie

Violazione delle norme. L'autorità GB sulle comunicazioni avvia un'indagine su X per i deepfake sessuali

Violazione delle normeL'autorità GB sulle comunicazioni avvia un'indagine su X per i deepfake sessuali

Al confine. Un esodo di infermieri verso la Svizzera aumenta la mortalità negli ospedali tedeschi

Al confineUn esodo di infermieri verso la Svizzera aumenta la mortalità negli ospedali tedeschi

Dopo l'inferno a Crans-Montana. Confermata la carcerazione preventiva del gerente del bar Le Constellation

Dopo l'inferno a Crans-MontanaConfermata la carcerazione preventiva del gerente del bar Le Constellation