L'Italia è il paese in Europa in cui gli animali domestici sono più diffusi, mentre in Svizzera se ne fa in maggioranza a meno: è quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dal colosso del commercio online elvetico Galaxus.

La popolazione italiana appare la più affezionata agli animali: il 39% degli interrogati dall'istituto di ricerca YouGov ha un animale domestico e un ulteriore 24% ne possiede addirittura più di uno.

Un numero simile di amici a quattro zampe, pesci e affini vive in Austria (35% e 24%) e Francia (35% e 23%).

Più tiepidi sono i tedeschi (26% e 22%) e ancora più freddi sono gli svizzeri (21% e 18%), che si collocano nettamente all'ultimo posto fra le cinque nazioni prese in esame (5125 i sondati): il 40% non ha animali domestici, a cui si aggiunge un altro 21% che in passato ne aveva, ma non ne ha più.

La Svizzera è dominata dai gatti

Per quanto riguarda la scelta della specie animale, esistono chiare preferenze culturali: la Svizzera è dominata dai gatti – il 65% ne ha o ne ha avuto uno – mentre assai meno amati appaiono i cani (33%).

Al contrario, in Italia si sente sia abbaiare (57%) che miagolare (56%). In tutti i paesi esaminati cani e gatti rimangono di gran lunga gli animali domestici più amati, mentre i piccoli amici come criceti o conigli, uccelli o pesci sono presenti solo in una minoranza di famiglie.

La maggior parte dei piccoli animali vive in Svizzera, mentre gli uccelli sono più diffusi nelle economie domestiche tedesche.

Dove dormono i nostri amici animali?

La questione del dormire mostra una notevole uniformità in tutta Europa: circa la metà degli animali domestici riposa nel proprio cestino o gabbia. Poco meno di un terzo trascorre la notte sul divano, uno su quattro gode del privilegio di condividere il letto con i padroni, uno su cinque sceglie il pavimento.

E poiché l'amore passa anche per lo stomaco o per i giocattoli molti animali domestici vengono viziati con dei regali: in Italia più della metà degli animali riceve regolarmente doni in occasioni speciali.

Anche i regali di Natale per gli amici a quattro zampe sono molto diffusi: nella penisola un animale domestico su quattro ne riceve più dei genitori, dei cognati o di altri parenti stretti. In Svizzera i doni ai compagni pelosi sono invece un'eccezione.

Austria è in cima alla classifica per le spese

Per quanto riguarda le spese mensili per gli animali domestici, l'Austria è in cima alla classifica: tre proprietari su dieci spendono tra 50 e 99 franchi al mese per Fido, Micio e compagnia bella e una persona su cinque spende addirittura tra i 100 e i 199 franchi per il proprio animale domestico (Svizzera: 13%).

Al contrario, in Francia si spende relativamente meno.