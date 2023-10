Le prime foto dei resti del Titan I resti del sommergibile Titan, raccolti dal fondo dell'oceano, vengono rilasciati dalla Horizon Arctic alla guardia costiera canadese a St. John's. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP Nelle foto, i pezzi metallici sono coperti da teli bianchi. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP Ci sono pezzi di vario tipo. Tra i rottami, secondo la Guardia Costiera statunitense, c'è il telaio di atterraggio del Titan e una copertura posteriore, riporta la BBC, che ritiene che è stato anche trovato l'oblò del sommergibile. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP) Dopo giorni di ricerche disperate, il 22 giugno i detriti sono stati trovati vicino al relitto del Titanic. Immagine: KEYSTONE/KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP Per determinare le cause della sua implosione sono state aperte due inchieste: una da parte del Canada e l'altra degli Stati Uniti. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP La guardia costiera statunitense al porto di St. John's dopo l'arrivo della nave Horizon Arctic che trasporta i resti del Titan. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP Le prime foto dei resti del Titan I resti del sommergibile Titan, raccolti dal fondo dell'oceano, vengono rilasciati dalla Horizon Arctic alla guardia costiera canadese a St. John's. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP Nelle foto, i pezzi metallici sono coperti da teli bianchi. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP Ci sono pezzi di vario tipo. Tra i rottami, secondo la Guardia Costiera statunitense, c'è il telaio di atterraggio del Titan e una copertura posteriore, riporta la BBC, che ritiene che è stato anche trovato l'oblò del sommergibile. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP) Dopo giorni di ricerche disperate, il 22 giugno i detriti sono stati trovati vicino al relitto del Titanic. Immagine: KEYSTONE/KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP Per determinare le cause della sua implosione sono state aperte due inchieste: una da parte del Canada e l'altra degli Stati Uniti. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP La guardia costiera statunitense al porto di St. John's dopo l'arrivo della nave Horizon Arctic che trasporta i resti del Titan. Immagine: KEYSTONE/Paul Daly/The Canadian Press via AP

Una società di recupero voleva riportare in salvo gli artefatti della leggendaria sala radio del relitto del «Titanic». E per questo ha iniziato una diatriba legale con il governo degli Stati Uniti. Tuttavia nel frattempo la spedizione è stata annullata, perché il capo delle ricerche è morto a giugno, durante l'immersione fatale del sommergibile «Titan».

Ricordiamo che Nargeolet è morto in giugno insieme ad altri quattro passeggeri nell'implosione del sommergibile «Titan» vicino alla nave affondata. Era a bordo perché, secondo le informazioni, era collegato con la società di spedizioni del «Titan», OceanGate, in veste di consulente.

RMS Titanic Inc. detiene i diritti sullo storico relitto

RMS Titanic Inc. detiene i diritti di recupero dal 1994 ed espone oggetti del Titanic, tra cui ad esempio le posate e un pezzo dello scafo della nave. La collezione RMST comprende migliaia di oggetti recuperati durante diverse immersioni, l'ultima nel 2010.

Il governo degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione legale contro il prossimo viaggio di immersione, originariamente previsto per maggio 2024.

Nell'intentare la causa, Washington ha citato una legge federale del 2017 e un accordo con la Gran Bretagna che stabilisce che il relitto scoperto sul fondo dell’Oceano Atlantico nel 1985 sia considerato un memoriale per le oltre 1.500 persone morte nella tragedia.

Gli USA hanno avvertito dell'impatto sui resti umani

L'RMST aveva precedentemente dichiarato di voler fotografare l'intero relitto durante la pianificata spedizione, anche dall'interno.

Infatti la decomposizione dello scafo ha creato spazi abbastanza grandi da consentire la manovra di un veicolo telecomandato all'interno senza mettere in pericolo i resti.

La società voleva anche recuperare «possibilmente oggetti indipendenti all’interno del relitto». Questo avrebbe potuto includere «oggetti dello spazio Marconi», vale a dire la sala radio.

Grazie a una chiamata d'emergenza trasmessa in codice Morse con il telegrafo Marconi, più di 700 persone furono salvate dalle scialuppe di salvataggio chiamate dopo il naufragio dello storico transatlantico.

Il relitto del «Titanic» in una precisione e completezza finora sconosciute: le scansioni 3D sono state assemblate a partire da oltre 700.000 singole immagini. Il numero di serie è visibile anche al centro di una parte dell'elica della nave. La parte anteriore del relitto del «Titanic». Gli scienziati sperano di ottenere nuove conoscenze dalle immagini della nave spezzata in due grandi pezzi.

Gli avvocati di entrambe le parti volevano discutere la questione in questo periodo davanti al tribunale distrettuale americano di Norfolk (Virginia), che ha giurisdizione sul «Titanic». Gli Stati Uniti avevano avvertito dell'impatto della spedizione sugli artefatti e i possibili resti umani.

Nel 2020, il governo degli Stati Uniti e l’RMST avevano già intrapreso una controversia legale quasi identica su una spedizione pianificata. Tuttavia, il processo non è mai stato completato a causa della pandemia di Covid, dato che la stessa società ha in un secondo tempo rinviato i suoi piani.

All'epoca l'azienda aveva progettato di recuperare la radio Marconi ed esporla accanto alle storie degli uomini che hanno lanciato le chiamate di soccorso «finché l'acqua del mare lambiva letteralmente i loro piedi».