  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Annunciati all'UFCS 164 attacchi informatici in sei mesi

SDA

29.9.2025 - 12:15

Da ottobre scatteranno le sanzioni in caso di mancata segnalazione (foto simbolica).
Da ottobre scatteranno le sanzioni in caso di mancata segnalazione (foto simbolica).
Keystone

I primi sei mesi dall'introduzione dell'obbligo di segnalazioni di attacchi informatici a infrastrutture critiche si chiudono con un bilancio positivo. Lo riporta oggi in un comunicato l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS).

Keystone-SDA

29.09.2025, 12:15

29.09.2025, 12:27

In questo periodo di tempo si sono registrati 164 attacchi. I più frequenti sono stati gli attacchi DDoS (18,1%), seguiti dai casi di hacking (16,1%), ransomware (12,4%), furto di credenziali (11,4%), fughe di dati (9,8%), e malware (9,3%). Numerosi anche i casi di fenomeni combinati.

I settori maggiormente colpiti sono quello finanziario (19%), informatico (8,7%) ed energetico (7,6%). Ulteriori segnalazioni sono pervenute dalle autorità, dal sistema sanitario, da società di telecomunicazioni, da servizi postali, dal settore dei trasporti, dai media, dall'approvvigionamento di generi alimentari e dal settore tecnologico.

Da inizio aprile le infrastrutture critiche sono obbligate a informare l'UFCS degli attacchi subiti entro 24 ore, queste segnalazioni vengono poi raccolte e analizzate a fini statistici e utilizzate per prevedere eventuali minacce future per altre organizzazioni potenzialmente interessate.

Nella nota viene pure sottolineata la buona collaborazione e lo stretto rapporto di fiducia tra le parti.

A partire dal mese d'ottobre, per le mancate segnalazioni, entreranno in vigore le sanzioni previste dalla legge federale sulla sicurezza delle informazioni, che prevede multe fino a 100'000 franchi. Se l'UFCS dispone di indicazioni secondo le quali vi è stata un'omissione, è tenuto a contattare per prima cosa l'ente interessato.

L'ufficio può sporgere denuncia solo se questo non risponde alla presa di contatto iniziale.

I più letti

Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
È normale? Ecco come Trump sta infrangendo le regole senza ritegno e in pubblico
Roger Federer adolescente: la foto della sua cameretta fa il giro del web

Altre notizie

Ecco dove. Giovane si presenta al proprio funerale: «Non sono io nella bara»

Ecco doveGiovane si presenta al proprio funerale: «Non sono io nella bara»

Misteriosi attacchi alle navi. Cosa è successo alle orche al largo delle coste spagnole? blue News cerca di far luce

Misteriosi attacchi alle naviCosa è successo alle orche al largo delle coste spagnole? blue News cerca di far luce

Presso la centrale di Dietikon. Sub della polizia muore durante un'azione di ricerca nella Limmat

Presso la centrale di DietikonSub della polizia muore durante un'azione di ricerca nella Limmat