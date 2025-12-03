  1. Clienti privati
Dal 25 al 28 giugno 2026 Annunciati i primi artisti dell'Openair di San Gallo

SDA

3.12.2025 - 11:50

L'Openair di San Gallo ospiterà, dal 25 al 28 giugno 2026, oltre una quarantina di gruppi. (immagine d'archivio)
L'Openair di San Gallo ospiterà, dal 25 al 28 giugno 2026, oltre una quarantina di gruppi. (immagine d'archivio)
Keystone

In cartellone dell'Openair di San Gallo, che si terrà dal 25 al 28 giugno 2026, ci sono diversi artisti della musica pop, rock ed elettronica. Fra i nomi principali si citano Twenty One Pilots, Of Monsters and Men e Paul Kalkbrenner.

Keystone-SDA

03.12.2025, 11:50

03.12.2025, 12:01

In tutto saranno 45 gli artisti ad esibirsi all'Openair di San Gallo, indicano gli organizzatori in una nota odierna.

Fra i principali in cartellone c'è il duo americano di rock alternativo Twenty One Pilots, che dopo l'annullamento nel 2020 dovuto alla pandemia, si esibirà per la prima volta a San Gallo.

In programma, anche gli islandesi Of Monsters and Men con il loro pop folk nonché il DJ tedesco Paul Kalkbrenner. Un altro gruppo tedesco, gli Scooter, porteranno a San Gallo la musica techno.

Non mancheranno gli artisti elvetici, tra cui la cantautrice grigionese residente a Zurigo, Mel D.

