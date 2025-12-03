Dal 25 al 28 giugno 2026Annunciati i primi artisti dell'Openair di San Gallo
3.12.2025 - 11:50
In cartellone dell'Openair di San Gallo, che si terrà dal 25 al 28 giugno 2026, ci sono diversi artisti della musica pop, rock ed elettronica. Fra i nomi principali si citano Twenty One Pilots, Of Monsters and Men e Paul Kalkbrenner.
In tutto saranno 45 gli artisti ad esibirsi all'Openair di San Gallo, indicano gli organizzatori in una nota odierna.
Fra i principali in cartellone c'è il duo americano di rock alternativo Twenty One Pilots, che dopo l'annullamento nel 2020 dovuto alla pandemia, si esibirà per la prima volta a San Gallo.
In programma, anche gli islandesi Of Monsters and Men con il loro pop folk nonché il DJ tedesco Paul Kalkbrenner. Un altro gruppo tedesco, gli Scooter, porteranno a San Gallo la musica techno.
Non mancheranno gli artisti elvetici, tra cui la cantautrice grigionese residente a Zurigo, Mel D.