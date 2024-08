L'immunologo era diventato molto noto durante la pandemia di Covid. Keystone

Anthony Fauci, ex direttore dell'Istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie infettive, è stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni dopo aver contratto il virus del Nilo occidentale e si sta ora riprendendo a casa.

SDA

Secondo i Centers for Disease Control (CDC), il virus del Nilo occidentale è la principale causa di malattia trasmessa dalle zanzare negli Stati Uniti.

