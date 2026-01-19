Una pensionata del Canton Berna andrà a processo lunedì pomeriggio. Foto: blue News

Oggi un'85enne comparirà davanti al tribunale regionale di Thun, dove ha deciso che si difenderà da sola. Dovrà essere decretato se le fosse permesso far scendere a terra sull'autobus il suo piccolo barboncino, che prima era in un trasportino. È infatti stata denunciata alla polizia per questo motivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna bernese di 85 anni deve rispondere al Tribunale regionale di Thun per aver trasportato il suo barboncino su un autobus senza un biglietto separato.

La donna sostiene che l'animale viaggiava in un trasportino ed era sceso a terra sull'autobus solo brevemente per scendere dal mezzo.

Il processo è incentrato sulla questione di come le norme sul trasporto pubblico debbano essere interpretate e applicate in un caso del genere. Mostra di più

La donna ha 85 anni, vive da sola da quando ha divorziato e riceve raramente visite. La vita quotidiana della bernese, che «blue News» ha incontrato la scorsa settimana, è un chiaro esempio della vita piuttosto triste che fanno alcuni anziani.

Questo, però, se non fosse per il suo piccolo barboncino. «Per me è come una famiglia. Vado ovunque con lui», ci dice la donna, che non vuole che venga rivelato il suo nome, perché la vergogna è troppo grande. Per questo motivo, noi la chiameremo Marianne Kählin.

Il caso

Oggi, lunedì, alle 15h30, comparirà davanti al tribunale regionale di Thun. Il caso riguarda un fatto che sarebbe avvenuto nell'aprile 2025, quando Marianne si trovava su un autobus.

Per il pubblico ministero, il caso è semplice: la pensionata ha viaggiato con il suo cagnolino senza acquistare un biglietto anche per lui. La società AutoPostale, responsabile della riscossione dei supplementi per i biglietti mancanti, ha sporto denuncia e quindi in seguito la procura ha emesso un ordine di sanzione per un'infrazione alla legge sul trasporto dei passeggeri.

Le conseguenze per la donna sono pesanti: 100 franchi di multa, 100 franchi di spese legali e 150 franchi di risarcimento per AutoPostale SA.

Ma l'85enne ha deciso di fare ricorso contro tale decisione. A suo dire i fatti sono stati descritti solo a grandi linee e non in modo corretto nell'ordinanza di sanzione. Dal suo punto di vista, infatti, c'è un altro elemento decisivo: nega che in quel caso fosse necessario un biglietto per il suo cane.

La pensionata non conosceva le regole

Ma facciamo un passo indietro: non è la prima volta che Marianne e il suo barboncino attirano l'attenzione sui mezzi pubblici. «Già una volta sono stata multata per colpa sua», racconta. Allora non conosceva le regole e il cane era ancora più piccolo all'epoca.

Un controllore le spiegò dunque un trucchetto: «Se porta il suo cane in un trasportino durante il viaggio, non ha bisogno del biglietto».

Durante il nostro incontro con la donna, lei ci mostra il posto in cui dice che teneva il suo cane in quel famoso aprile del 2025. «Lo tenevo dentro qui. L'ho fatto uscire solo brevemente per poter scendere dal bus. Per me non è così facile altrimenti per il peso», racconta. Tuttavia, il controllore ha visto il cane uscire e l'ha multata immediatamente.

Il piccolo barboncino era seduto nel carrello della spesa. Immagine: blue News

Marianne racconta tutto questo senza troppo rancore. Anche le domande critiche non la turbano: una registrazione video potrebbe avvalorare il suo racconto? «Sì, non ho paura». Tuttavia, i giorni che hanno preceduto il processo le sono costati caro. «Non riesco a dormire bene».

L'85enne intende ore difendersi in tribunale. Ha presentato un ricorso perché ritiene che il procedimento sia scorretto. «Non mi è sembrato giusto il modo in cui sono stata trattata quel giorno», dice. A suo dire, il controllore non si è reso conto di cosa significhi essere sulla strada a quell'età. «Non riesco più ad alzarmi rapidamente. E dato che tutti escono di corsa dal bus nello stesso momento, per me diventa davvero difficile».

Il Codice penale dice che non tutto deve essere sanzionato

In effetti, le direttive dei mezzi pubblici prevedono che i piccoli animali - come cani, gatti, conigli o uccelli - possano viaggiare gratuitamente, a condizione che siano trasportati in un «contenitore adatto agli animali». In questo caso, sono considerati come bagaglio a mano.

Ma il problema sta nella frase successiva: se gli animali vengono portati fuori dal contenitore, è necessario un biglietto. Se questo manca, è previsto un supplemento. In caso di recidiva, può scattare una denuncia.

Il piccolo barboncino significa tutto per la pensionata. Immagine: blue News

Durante la nostra visita, si percepisce un leggero imbarazzo dell'85enne per il fatto di doversi rivolgere al tribunale.

Solo quando ha saputo che anche i media sarebbero stati presenti in aula, ha capito: «Si tratta anche di una questione di principio. Come si trattano le persone anziane?».

Da anni constata che per gli anziani è sempre più difficile. «Tutto sta diventando digitale. E tutto deve essere veloce». Non vuole definire questo sviluppo «crudele», ma desidera semplicemente essere vista come un essere umano.

Resta da vedere se il tribunale considererà il loro caso come una questione di poco conto. Il codice penale prevede infatti una disposizione che consente di rinunciare all'azione penale o alla punizione in caso di colpa lieve e conseguenze minime.

Marianne dice di aver tratto le dovute conclusioni dal caso. «Ho comprato un abbonamento per cani». Costa 350 franchi all'anno, indipendentemente dal fatto che l'amico a quattro zampe viaggi in prima o seconda classe. «Con la mia pensione e le mie prestazioni integrative, si tratta di un sacco di soldi», commenta.

Ora il suo barboncino, però, può viaggiare ovunque in Svizzera. «Ma alla mia età, raramente usciamo da Thun».

Oggi pomeriggio verrà deciso se, oltre a questo investimento, rimarrà valida anche la multa relativa al decreto penale. Il tribunale regionale ha riservato l'aula 1 e ha previsto circa due ore di tempo per risolvere la questione.