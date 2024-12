L'autista dell'ambulanza s'addormenta e un'anziana perde il funerale del marito

L'ambulanza avrebbe dovuto portare l'anziano a casa velocemente (foto simbolica). dpa

Un autista di ambulanza ubriaco si è addormentato al volante mentre una paziente di 88 anni giaceva nel veicolo, in attesa per ore. Di conseguenza, ha perso il funerale del marito.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Un autista di ambulanza ubriaco, in Germania, si è addormentato al volante mentre un'anziana di 88 anni giaceva nel veicolo.

La donna ha dovuto aspettare sul letto per ore. Una volta trovata, è stata portata in ospedale.

Oltre al danno anche la beffa: la donna non ha potuto partecipare al funerale del marito a causa del ritardo di ore.

Il test dell'alito effettuato sul conducente 38enne ha mostrato che aveva un tasso di alcol nel sangue del 2,43 per mille.

L'uomo è stato licenziato dal suo datore di lavoro. Mostra di più

L'autista di un'ambulanza, fortemente alcolizzato, si è addormentato al volante del mezzo di soccorso mentre un'anziana di 88 anni era sdraiata sul pianale del veicolo.

La donna ha dovuto aspettare da sola per ore e di conseguenza ha perso il funerale del marito.

L'ambulanza avrebbe dovuto riportare la donna, che era stata visitata in una clinica del distretto tedesco di Märkisch-Oderland dopo una caduta, alla sua struttura di cura, come riporta «RBB24».

Il veicolo è rimasto inosservato per ore

Tuttavia, l'ambulanza si è fermata a poche centinaia di metri dalla struttura. Il veicolo è rimasto lì inosservato per ore prima che i paramedici allertassero la polizia intorno alle 2.40 del mattino.

L'anziana, colpita da un ictus poche settimane fa e quindi limitata nella comunicazione, era in condizioni preoccupanti. Era in ipotermia ed è stato necessario trasportarla nuovamente in ospedale prima che potesse finalmente tornare dove vive.

Oltre al danno anche la beffa: la donna non ha potuto partecipare al funerale del marito a causa del ritardo di ore: «L'intero disastro le ha fatto perdere il funerale del marito. Era alle 10 del mattino», ha spiegato la nipote.

«Ma è arrivata nel quartiere solo alle 8 del mattino e non abbiamo potuto andarla a prendere per il funerale. Sono stati sposati per 68 anni».

L'autista aveva un livello di alcol nel sangue di 2,43

Il test dell'alito effettuato sul conducente 38enne ha mostrato che aveva un tasso di alcol nel sangue del 2,43 per mille. La polizia ha confiscato la sua patente di guida e ha avviato un'indagine per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato poi licenziato dal suo datore di lavoro.

L'amministratore delegato del servizio di trasporto si è detto preoccupato e ha annunciato conseguenze interne per evitare incidenti simili in futuro.

I parenti dell'anziana hanno sporto denuncia. «Non voglio che questo autista si metta di nuovo al volante», ha detto la nipote a «RBB24».

La famiglia spera che l'incidente venga indagato a fondo e che ad altre persone vengano risparmiate simili tragedie.