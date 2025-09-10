  1. Clienti privati
Ecco dove Anziano intrappolato in ascensore per quattro giorni senza acqua né telefono

Sven Ziegler

10.9.2025

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio Ti-Press

A Osnabrück, in Germania, un uomo di circa 70 anni ha resistito per quattro giorni chiuso in un ascensore difettoso. Senza telefono cellulare e senza acqua, è sopravvissuto grazie all'aiuto del figlio e di due agenti di polizia che sono riusciti a liberarlo.

DPA

10.09.2025, 08:11

10.09.2025, 08:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un anziano di Osnabrück, in Germania, è rimasto intrappolato in un ascensore della sua casa di famiglia per quattro giorni.
  • Il pulsante per le chiamate di emergenza non funzionava e l'uomo non aveva con sé né un telefono cellulare né dell'acqua.
  • Solo quando il figlio ha allertato la polizia, l'uomo è stato liberato e portato in ospedale.
Mostra di più

Uno scenario da incubo a Osnabrück, in Germania: un uomo di circa 70 anni è rimasto bloccato in un ascensore della sua casa indipendente per ben quattro giorni, senza telefono cellulare, senza acqua e senza contatti con il mondo esterno.

L'incidente è avvenuto a luglio, ma la notizia è stata diffusa solo adesso, come ha confermato la polizia al quotidiano «Bild».

Il motivo del dramma è stato un fusibile difettoso, che ha paralizzato l'ascensore e contemporaneamente disattivato il pulsante di chiamata di emergenza.

In preda alla disperazione, il passeggero intrappolato ha persino strappato i rivestimenti della cabina e piegato parti metalliche per prendere aria.

L'uomo ha resistito in questo ascensore per quattro giorni.
L'uomo ha resistito in questo ascensore per quattro giorni.
Instagram / Polizei Osnabrück

Salvato appena in tempo

È stato solo quando il figlio - non avendo avuto contatti con il padre per giorni - ha allertato la polizia.

Due agenti si sono quindi precipitati a casa, dove hanno sentito una voce flebile provenire dalla tromba dell'ascensore. L'uomo era disidratato e completamente esausto, ma è stato ricoverato in tempo.

Alla fine di agosto, dopo essersi ripreso, l'uomo ha invitato i suoi soccorritori a prendere un caffè. E poi ha confessato con autoironia: «Non sono mai stato così felice di sentire la voce di un agente».

La polizia ha commentato su Instagram: «Amici della polizia o no, siamo qui per tutti voi».

