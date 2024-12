Anziano nasconde la fortuna di una vita in cantina, ma scompare. Ecco di chi sospetta

Molti anziani trascorrono la loro pensione sulla Costa Blanca, come qui a Benidorm. Manuel Meyer/dpa-tmn

Un anziano tedesco che sta trascorrendo la pensione sulla Costa Blanca ha perso la sua fortuna nascosta. I sospetti ricadono sulla badante di lunga data.

Hai fretta? blue News riassume per te Un anziano tedesco nasconde la sua fortuna in cantina.

Improvvisamente tutti i soldi scompaiono.

La maggiore sospettata è la badante. Mostra di più

Un anziano tedesco che si gode la pensione sulla soleggiata Costa Blanca in Spagna si trova di fronte a un mistero: la sua fortuna, nascosta in cantina, è scomparsa.

Il 76enne, che desidera rimanere anonimo, sospetta che dietro il furto ci sia la sua badante di lunga data.

«Mi fidavo completamente di lei», ha dichiarato al Costa News, esprimendo la sua amarezza . Ad agosto ha presentato una denuncia alla Guardia Civil, ma finora non ci sono prove concrete.

L'anziano aveva seppellito il denaro sotto ingombranti rifiuti nella sua cantina per renderlo accessibile alla figlia in caso di morte. «Il nascondiglio sembrava sicuro», ha spiegato, ma la sua badante aveva ripetutamente e abilmente chiesto dei suoi soldi durante le conversazioni.

Il bersaglio preferito degli anziani

L'anziano è convinto che un ladro non avrebbe richiuso con cura il nascondiglio, ma sarebbe fuggito con il bottino. Sono scomparsi anche importanti documenti relativi all'acquisto della casa.

La Costa Blanca è una destinazione popolare per i pensionati che vogliono trasferirsi dove il clima è piacevole. Secondo «50plusabroad.ch», circa il 40% degli pensionati svizzeri che emigrano in Spagna vivono in questa regione.

Alicante, Santa Pola, Cartagena, non offrono solo un clima mediterraneo e numerose spiagge, ma anche un costo della vita accessibile e un ambiente naturale quasi esemplare.