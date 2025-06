Piazza di Spagna (foto d'archivio). Imago

I Vigili del fuoco e la polizia di Roma sono intervenuti per un incidente insolito: un anziano ha guidato la sua auto sulla scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna. Un episodio simile era accaduto nel 2022 con una Maserati.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di 81 anni ha perso il controllo della sua Mercedes Classe A ed è finito sulla scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna a Roma, nelle prime ore del 17 giugno.

I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il veicolo senza causare ulteriori danni, mentre l'anziano, illeso e sobrio, è stato denunciato.

L’episodio richiama un precedente del 2022, quando un altro automobilista salì sulla stessa scalinata con una Maserati, causando danni e tentando la fuga. Mostra di più

Un incidente insolito ha visto un uomo di 81 anni alla guida di una Mercedes Classe A finire sulla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna. L'episodio, come riportato da «RomaToday», è avvenuto poco dopo le 4:00 del mattino tra lunedì e martedì 17 giugno.

La sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato una squadra per il recupero del veicolo, che si era incastrato sui gradini della storica scalinata.

L'anziano conducente, proveniente da Piazza della Trinità dei Monti, è stato aiutato a scendere dall'auto dagli agenti della polizia.

Sebbene sia stato richiesto l'intervento del 118, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Dopo le verifiche, l'uomo è stato denunciato, risultando negativo ai test alcolemici.

Un saluto da Piazza di Spagna pic.twitter.com/X3UDHw73Ek — Andrea Venanzoni (@AndreaVenanzoni) June 17, 2025

È già successo nel 2022

I pompieri hanno in seguito rimosso l'automobile utilizzando tavole di legno per proteggere i gradini da ulteriori danni. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso da parte delle autorità competenti.

Un evento simile si era verificato nel maggio 2022, quando un cittadino romeno aveva guidato una Maserati sulla stessa scalinata, danneggiando alcuni gradini prima di fuggire. Anche in quel caso, l'automobilista era stato rintracciato dalla polizia locale.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.