Nel cuore del Nebraska, a Seward, si trova una capsula del tempo che molti considerano la più grande del mondo.

Creata nel 1975 da Harold Keith Davidsson, un commerciante locale, la capsula pesa 45 tonnellate e custodisce ricordi e abitudini degli anni Settanta.

Come riportato tra gli altri anche da focus.it, l'intento di Davidsson era di preservare un pezzo di storia per i suoi nipoti, affinché potessero comprendere com'era la vita in quell'epoca.

Cinquant'anni dopo la sua costruzione, la capsula è stata finalmente aperta, rivelando oltre 5'000 oggetti rappresentativi del tempo, tra cui una Chevrolet Vega, una moto, abiti e manoscritti.

Una disputa sul Guinness dei primati

Nel 1977, il Guinness World Records aveva assegnato alla creazione di Davidsson il titolo di capsula del tempo più grande del mondo.

Tuttavia, l'Università di Oglethorpe ad Atlanta contestò questo primato, sostenendo che la loro cripta della civiltà, realizzata nel 1940, fosse più meritevole. Di conseguenza, il comitato del Guinness decise di eliminare la categoria «capsule del tempo».

Attualmente, la categoria è stata ripristinata e il primato appartiene a una capsula costruita nel 2000 nel Regno Unito.

In risposta alla controversia, Davidsson fece costruire una piramide di cemento di quattro tonnellate sopra la capsula originale, contenente un'automobile.

Il motivo e le difficoltà tecniche

«Mio padre, Harold Davisson, voleva che i suoi nipoti ricordassero la vita nel 1975. Era un grande sostenitore della vita. Faceva tutto in grande», ha spiegato Trish Davisson Johnson alla NBC.

All’epoca sigillare gli oggetti era un’impresa da non poco. Fisher racconta che suo padre aveva creato un sistema di ventilazione per impedire l’ingresso dell’umidità nella capsula.

La preapertura e l'apertura della piramide

@la.voce A Seward, nel cuore del Nebraska, il tempo si è davvero fermato: è stata finalmente riaperta la capsula del tempo più grande del mondo, sigillata nel 1975 e dissotterrata in occasione del 4 luglio. All’interno, un viaggio diretto nel passato: foto, lettere, vestiti anni '70, una Chevy Vega gialla, audiocassette e persino rocce di animali domestici. Il progetto fu ideato da Harold Davisson, che sognava di raccontare il suo tempo alle generazioni future. L’apertura ha richiesto tre giorni di lavoro e ha attirato migliaia di persone, tra cui chi è tornato per ritrovare un pezzo della propria storia. Come Stephanie Fisher, che ha recuperato una cassetta con le voci dei suoi cari: “È incredibile pensare che una parte di loro sia rimasta lì dentro, intatta, per tutto questo tempo.” Non tutto però ha resistito: muffa e umidità hanno rovinato il 20% dei materiali. Ma ciò che resta è un simbolo potentissimo: la memoria collettiva può attraversare mezzo secolo e tornare a parlare. #capsuladeltempo #Nebraska #USA #storia #memoria #anni70 #GiornaleLaVoce ♬ suono originale - Giornale La Voce

La piramide esterna è stata aperta dopo sei ore di lavoro. Al suo interno è stata trovata un'automobile deteriorata, una Toyota Corolla, insieme a lettere manoscritte e murales creati dai cittadini di Seward.

Per accedere alla capsula originale è stato necessario l'uso di macchinari specifici.

«Molti degli imballaggi avvolti nella plastica sono ancora integri, ma abbiamo uno strato di muffa sulla superficie esterna di carta e cartone», ha detto la figlia dell'ideatore di questa capsula del tempo.

In essa anche una cassetta contenente registrazioni vocali inviate dai membri della sua famiglia.

«I miei genitori non pensavano che sarebbero stati qui 50 anni dopo per recuperarli con noi. Quindi è davvero speciale sapere che le loro voci sono lì dentro, che non sentivo da molto tempo», la figlia, emozionata.