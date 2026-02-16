  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti L'appello di Savannah Guthrie ai rapitori della madre: «Non è tardi per fare la cosa giusta»

SDA

16.2.2026 - 08:25

La foto segnalitica sull'avviso di scomparsa di Nancy Guthrie
La foto segnalitica sull'avviso di scomparsa di Nancy Guthrie
Keystone

In un video su Instagram, la conduttrice tv statunitense Savannah Guthrie ha diffuso un messaggio ai rapitori di sua madre 84enne, Nancy Guthrie.

Keystone-SDA

16.02.2026, 08:25

16.02.2026, 08:34

«A chiunque la tenga o sappia dove si trovi, non è mai troppo tardi e che non siete persi o soli. Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta e noi siamo qui». Lo riferisce la Cnn.

«Sono passate due settimane da quando nostra madre è stata rapita... e abbiamo ancora speranza e fiducia», ha detto Guthrie.

Secondo l'Fbi, sono pervenute oltre 14'000 segnalazioni mentre l'indagine entra nella sua terza settimana, insieme alle prove iniziali raccolte nell'abitazione di Nancy Guthrie nei primi giorni della sua scomparsa.

Diversi guanti sono stati recuperati nel quartiere isolato di Tucson, e uno di questi, secondo gli investigatori, è quello indossato dall'individuo mascherato ripreso nel video del suo campanello.

Sebbene al momento non ci siano sospettati identificati per la scomparsa di Nancy Guthrie, l'Fbi ha descritto il sospettato ripreso nel video del campanello dell'abitazione di Guthrie come un uomo alto tra 1,75 e 1,80.

I più letti

Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»
Spunta una nuova truffa con Twint: ecco cos'è successo al carnevale vallesano
Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»
Steven Spielberg dona 25'000 dollari alla famiglia di James Van Der Beek
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»

Il rapimento di Nancy Guthrie

Mamma di un'anchor della NBC. L'FBI aumenta a 100.000 dollari la ricompensa per informazioni su Nancy Guthrie, l'84enne rapita

Mamma di un'anchor della NBCL'FBI aumenta a 100.000 dollari la ricompensa per informazioni su Nancy Guthrie, l'84enne rapita

USA. L'FBI diffonde le foto di un sospettato nel caso della scomparsa Nancy Guthrie

USAL'FBI diffonde le foto di un sospettato nel caso della scomparsa Nancy Guthrie

Stati Uniti. Giallo in Arizona, rapita la mamma di una anchor della NBC

Stati UnitiGiallo in Arizona, rapita la mamma di una anchor della NBC

Altre notizie

Canton Vaud. Traffico ferroviario fortemente limitato tra Losanna e Renens per un incendio

Canton VaudTraffico ferroviario fortemente limitato tra Losanna e Renens per un incendio

In 40'000 a Bellinzona. Bagno di folla al Rabadan col corteo baciato dal sole. Al Nord il maltempo la fa da padrone

In 40'000 a BellinzonaBagno di folla al Rabadan col corteo baciato dal sole. Al Nord il maltempo la fa da padrone

Zurigo. A 250 km/h sull'A1, fermati quattro pirati della strada minorenni

ZurigoA 250 km/h sull'A1, fermati quattro pirati della strada minorenni