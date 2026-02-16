La foto segnalitica sull'avviso di scomparsa di Nancy Guthrie Keystone

In un video su Instagram, la conduttrice tv statunitense Savannah Guthrie ha diffuso un messaggio ai rapitori di sua madre 84enne, Nancy Guthrie.

Keystone-SDA SDA

«A chiunque la tenga o sappia dove si trovi, non è mai troppo tardi e che non siete persi o soli. Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta e noi siamo qui». Lo riferisce la Cnn.

«Sono passate due settimane da quando nostra madre è stata rapita... e abbiamo ancora speranza e fiducia», ha detto Guthrie.

Secondo l'Fbi, sono pervenute oltre 14'000 segnalazioni mentre l'indagine entra nella sua terza settimana, insieme alle prove iniziali raccolte nell'abitazione di Nancy Guthrie nei primi giorni della sua scomparsa.

Diversi guanti sono stati recuperati nel quartiere isolato di Tucson, e uno di questi, secondo gli investigatori, è quello indossato dall'individuo mascherato ripreso nel video del suo campanello.

Sebbene al momento non ci siano sospettati identificati per la scomparsa di Nancy Guthrie, l'Fbi ha descritto il sospettato ripreso nel video del campanello dell'abitazione di Guthrie come un uomo alto tra 1,75 e 1,80.