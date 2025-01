Apple mantiene i propri programmi sull'inclusività. Keystone

Il Cda di Apple, di cui fa parte Tim Cook, ha raccomandato agli azionisti di votare contro la proposta di porre fine ai programmi di diversità, equità e inclusione (DEI) dell'azienda. Lo riportano i media americani.

Keystone-SDA SDA

Tale decisione cade dopo che il centro nazionale per la ricerca sulle politiche pubbliche, un think tank conservatore, ha proposto di abolirli.

La mossa di Apple è in controtendenza rispetto agli altri giganti del tech – da Amazon a Meta – che si sono invece sbarazzati delle loro politiche per la diversità.

«La proposta vuole, in modo inappropriato, limitare la capacità di Apple di gestire le proprie operazioni aziendali ordinarie, le persone, i team e le strategie», si legge in una nota del cda nel quale si sottolinea che l'azienda «offre pari opportunità e non discrimina nelle assunzioni, nella formazione o nella promozione».

La proposta sarà sottoposta al voto degli azionisti durante l'assemblea generale annuale di Apple il 25 febbraio.