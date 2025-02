Niente più cloud per chi, in Gran Bretagna, utilizza dispositivi Apple. Keystone

Apple ha annunciato oggi di non poter mettere più a disposizione dei propri clienti nel Regno Unito i cloud di servizio destinati a custodire in forma criptata dati personali degli utenti di iPhone, iPad e piattaforme varie che intendono salvarli in memoria.

Keystone-SDA SDA

Si tratta di una mossa senza precedenti decisa dal colosso Usa per sfuggire alla recente intimazione delle autorità britanniche – resa nota da indiscrezioni mediatiche – di poter accedere a questi dati in caso di indagini legali autorizzate su vicende rilevanti.