Diverse inosservanze delle prescrizioni di sicurezza hanno preceduto l'incidente che ha provocato la morte di un apprendista intento a svolgere lavori di manutenzione agli impianti di risalita di Laax (GR) nel 2022. Il 17enne, fra le altre cose, non era protetto contro le cadute, ha indicato oggi il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Diversi fattori hanno contribuito all'incidente mortale, secondo il rapporto del SISI. I lavori al pilone della cabinovia sono stati effettuati mentre l'impianto era in funzione, senza che esistesse un sistema affidabile per avvisare del passaggio della cabina. Inoltre, l'apprendista non indossava in quel momento l'equipaggiamento di protezione contro le cadute.

Il SISI sottolinea che le prescrizioni speciali per la protezione dei giovani lavoratori non sono state rispettate. L'apprendista in meccatronica è rimasto impigliato nel meccanismo di funzionamento dell'impianto, è stato travolto dalla cabina ed è in seguito precipitato per circa 40 metri.

Giunti prontamente sul posto, i soccorritori non avevano potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.