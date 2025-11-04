Il nuovo Grand Egyptian Museum (GEM) Una veduta del Grand Egyptian Museum, costruito vicino alle Piramidi di Giza. Immagine: Imago Il museo, in costruzione da oltre vent'anni e considerato il più grande museo archeologico al mondo, consentirà ai visitatori di ammirare per esempio l'intero tesoro del faraone Tutankhamon in un unico luogo. Immagine: Imago La mostra permanente si estende su oltre 500'000 metri quadrati e ospita oltre 100'000 reperti. Immagine: Imago Immagine: Imago Immagine: Imago La storia dell'Egitto dalla preistoria all'era faraonica. Immagine: Imago Immagine: Imago Una gigantesca statua dell'antico faraone egizio Ramsete II. Immagine: Imago Uno scatto della serata di inaugurazione. Immagine: Imago Il nuovo Grand Egyptian Museum (GEM) Una veduta del Grand Egyptian Museum, costruito vicino alle Piramidi di Giza. Immagine: Imago Il museo, in costruzione da oltre vent'anni e considerato il più grande museo archeologico al mondo, consentirà ai visitatori di ammirare per esempio l'intero tesoro del faraone Tutankhamon in un unico luogo. Immagine: Imago La mostra permanente si estende su oltre 500'000 metri quadrati e ospita oltre 100'000 reperti. Immagine: Imago Immagine: Imago Immagine: Imago La storia dell'Egitto dalla preistoria all'era faraonica. Immagine: Imago Immagine: Imago Una gigantesca statua dell'antico faraone egizio Ramsete II. Immagine: Imago Uno scatto della serata di inaugurazione. Immagine: Imago

Con uno spettacolo di luci, musica e ospiti da tutto il mondo, l'Egitto ha inaugurato il Grand Egyptian Museum, il più grande museo al mondo dedicato a una sola civiltà.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Grand Egyptian Museum di Giza, più grande del Louvre, ospita oltre 100'000 reperti, incluso il tesoro completo di Tutankhamon.

L'inaugurazione, alla presenza del presidente Al Sisi e di numerosi leader internazionali, ha celebrato l’Egitto come ponte tra culture.

Con una previsione di 5 milioni di visitatori all'anno, il museo punta a rilanciare il turismo e l'immagine del Paese nel mondo. Mostra di più

Il 1. novembre uno spettacolo grandioso ha segnato l'inaugurazione del Grand Egyptian Museum (GEM), situato vicino alle piramidi di Giza. Con una superficie di 500 mila metri quadri, il museo supera il Louvre in termini di grandezza, pur essendo dedicato esclusivamente alla civiltà egizia.

La cerimonia, come riferito fra gli altri da «ANSA», alla quale hanno partecipato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e numerosi dignitari internazionali, ha incluso performance di attori, ballerini e musicisti, oltre a spettacolari giochi di luce e fuochi d'artificio.

Attesi 5 milioni di visitatori all'anno

Il museo ospita oltre 100 mila reperti dell'Antico Egitto, tra cui il celebre tesoro di Tutankhamon, ora finalmente riunito. L'apertura dell'esposizione permanente è stata fortemente voluta dal presidente Sisi, con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici, una componente fondamentale dell'economia egiziana.

Si prevede che il museo attrarrà circa 5 milioni di visitatori all'anno, contribuendo al totale di 18 milioni di turisti attesi in Egitto entro la fine dell'anno.

La cerimonia di apertura ha trasformato l'area tra il museo e le piramidi in uno spettacolo di luci e suoni, creando un'atmosfera unica per i visitatori.

Il GEM attende il passaggio di 5 milioni di visitatori all'anno. Imago.

Ospiti illustri e l'aiuto del Giappone

L'inaugurazione del museo è stata attesa per decenni, tra disordini, guerre e pandemie. La presidenza egiziana ha voluto celebrare questo traguardo con grande sfarzo, non solo per rilanciare il turismo, ma anche per presentare l'Egitto come un ponte tra culture e popoli.

L'evento ha visto la partecipazione di delegazioni da tutto il mondo, tra cui il presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen e rappresentanti di diversi paesi.

Il Giappone, che ha investito significativamente nel progetto, era rappresentato da Akihiko Tanaka, presidente dell'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale.

Apertura ufficiale martedì 4 novembre

Il successo dell'inaugurazione è stato accolto con entusiasmo dal governo egiziano, che ha completato un'opera ambiziosa destinata a servire sia i turisti che gli studiosi di tutto il mondo.

Dopo la cerimonia, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di visitare il museo, che aprirà ufficialmente al pubblico oggi, martedì 4 novembre.

Il Grand Egyptian Museum rappresenta un nuovo capitolo per la cultura egiziana, offrendo una casa monumentale ai tesori dell'Antico Egitto e promuovendo la pace e la cooperazione culturale nel Mediterraneo.