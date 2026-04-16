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Appenzello Esterno Grave episodio di violenza a Urnäsch, due persone hanno perso la vita

SDA

16.4.2026 - 12:45

La segnalazione secondo cui alcune persone erano rimaste ferite in un appartamento privato è pervenuta alla polizia alle 8.00. (Immagine simbolica d'archivio)
La segnalazione secondo cui alcune persone erano rimaste ferite in un appartamento privato è pervenuta alla polizia alle 8.00. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone

Due persone hanno perso la vita in seguito a un grave episodio di violenza avvenuto giovedì mattina a Urnäsch, in Appenzello Esterno. Altre due sono state ricoverate in ospedale in seguito alle ferite riportate. Le circostanze dell'accaduto non sono chiare.

Keystone-SDA

16.04.2026, 12:45

Sono subito stati mobilitati i servizi di soccorso e diverse pattuglie di polizia, scrivono in un comunicato le forze dell'ordine cantonali.

Due persone sono decedute sul posto nonostante le prime cure mediche prestate dalle forze di intervento. Altre due persone sono state ricoverate con ferite di natura non precisata. Tra queste figura il presunto autore del reato, si legge nella nota.

Il Ministero pubblico ha avviato un'indagine.

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