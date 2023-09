L'auto che trasportava i quattro giovani si è ribaltata finendo in un torrente. Due 18enni sono morti sul colpo. Keystone

Questa notte, a Urnäsch, in Appenzello Esterno, poco prima delle 3:00, un'auto è finita fuori strada, dopo che il giovane conducente ha perso il controllo della vettura in una curva. Due 18enni hanno perso la vita, mentre altri due ragazzi sono stati trasportati in ospedale.

Stando a quanto riportato questa mattina dalla polizia cantonale di Appenzello Esterno, l'auto su cui viaggiavano i quattro giovani è sbandata nei pressi della Steinflue, ed ha terminato la sua corsa ribaltandosi sul tetto nel torrente sottostante alla strada.

L'entità delle lesioni riportate dai due giovani di 18 e 21 anni sopravvissuti al grave incidenti non è stata rivelata.

La polizia ha dichiarato che sono riusciti ad uscire dalla vettura da soli e che, al sopraggiungere dei soccorsi, sono poi stati elitrasportati dalla Rega in nosocomio. Gli altri due giovani sono invece morti sul colpo.

È stata aperta un'inchiesta per appurare le cause e la dinamica di quanto accaduto.

