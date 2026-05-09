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Argovia Ragazza invade un cantiere con l'auto, tre muratori feriti, di cui due in modo grave

SDA

9.5.2026 - 15:47

Il luogo dell'incidente.
Il luogo dell'incidente.
Keystone

Una conducente di 23 anni ha invaso con la sua vettura un cantiere, ieri pomeriggio a Wald, in Appenzello Esterno, ferendo in modo grave due muratori e più lievemente un terzo. Anche la 23enne è rimasta leggermente ferita.

Keystone-SDA

09.05.2026, 15:47

09.05.2026, 16:13

Mentre guidava da Wald a Heiden (AR), la donna non avrebbe notato una barriera di cantiere, centrandola, indica oggi in una nota la Polizia cantonale di Appenzello Esterno.

La sua vettura ha investito due operai edili che si trovavano dietro la barriera, ferendoli gravemente.

Uno dei due ha dovuto essere trasportato in ospedale da un elicottero della Rega.

Il terzo operaio, ferito in modo lieve, è stato colpito da detriti.

La strada principale della località appenzellese è rimasta chiusa al traffico per circa 30 minuti.

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