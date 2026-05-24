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Appenzello Esterno. Rocambolesco incidente a Rehetobel: Trattore con rimorchio si ribalta

SDA

24.5.2026 - 20:40

Un'immagine del trattore all'arrivo della polizia
Un'immagine del trattore all'arrivo della polizia
Keystone

Rocambolesco incidente oggi a Rehetobel, in Appenzello Esterno: un agricoltore di 63 anni è rimasto leggermente ferito, dopo che il suo trattore con rimorchio agganciato si è ribaltato durante lavori di fienagione su un pendio ripido.

Keystone-SDA

24.05.2026, 20:40

24.05.2026, 20:56

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.00 su un pendio nella zona di Habset, ha indicato stasera la polizia cantonale di Appenzello Esterno. Il contadino 63enne guidava il suo trattore con a bordo un uomo di 30 anni.

Nel tratto di prato ripido, il rimorchio è scivolato via, ribaltandosi. Di conseguenza ha trascinato con sé anche il trattore, che si è a sua volta ribaltato, ma è poi tornato sulle ruote.

L'agricoltore ha riportato lievi ferite alla testa, mentre il passeggero è rimasto illeso. Entrambi gli uomini sono stati trasportati in ospedale da un'ambulanza per controlli. Il trattore e il rimorchio hanno subito danni materiali per diverse centinaia di migliaia di franchi.

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