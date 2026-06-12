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Stati Uniti L'Arena arti marziali costruita alla Casa Bianca fa discutere, «come Las Vegas»

SDA

12.6.2026 - 08:35

La struttura realizzata davanti alla Casa Bianca in occasione degli 80 anni di Donald Trump.
La struttura realizzata davanti alla Casa Bianca in occasione degli 80 anni di Donald Trump.
Keystone

«Come una Las Vegas ma a Washington».

Keystone-SDA

12.06.2026, 08:35

12.06.2026, 09:09

Giornalisti e influencer sono rimasti colpiti dall'imponente struttura costruita per ospitare la gara di arti marziali miste dell'Ultimate Fighting Championship che si terrà domenica alla Casa Bianca, in coincidenza con l'80esimo compleanno di Donald Trump.

Il presidente ha detto che non parteciperà alla possibile firma di un accordo con l'Iran in Europa nel fine settimana e ha messo il segretario di Stato Marco Rubio alla guida della delegazione che presenzierà alla prima partita degli Stati Uniti ai Mondiali.

Ai combattimenti, saranno in tutto sette, Trump sarà presente insieme ad altre migliaia di persone che hanno ottenuto un posto a sedere nell'arena improvvisata nel giardino della Casa Bianca.

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