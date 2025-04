L'elefantessa Pupy nell'Ecoparco di Buenos Aires, Argentina. (foto d'archivio) Keystone

È iniziato il viaggio verso la libertà nel Santuario degli elefanti del Brasile, nello stato di Mato Grosso, dell'elefantessa africana Pupy, l'ultimo animale di grande taglia che rimaneva nell'Ecoparco di Buenos Aires, la capitale dell'Argentina.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto riporto il quotidiano Clarín, Pupy è partita ieri, accompagnata dal personale specializzato dell'Ecoparco e del Santuario che con la loro vasta esperienza nei trasferimenti di elefanti, garantiranno il suo benessere in ogni fase del trasferimento di circa 2.700 km che richiederà tra i quattro e i cinque giorni.

Il trasferimento include fermate programmate e per i tempi dipenderà dalle condizioni climatiche, dal traffico e dai tempi di dogana ma il suo arrivo nel Santuario degli elefanti del Brasile, il primo rifugio di questo tipo creato in America Latina gestito dall'organizzazione internazionale Global Sanctuary for Elephants in collaborazione con l'Ong Elephant Voices, è previsto per venerdì 18 aprile.