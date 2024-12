È Argovia il cantone dove ci si sente più liberi, secondo Avenir Suisse. Keystone

Argovia è il cantone più libero della Svizzera, davanti al Liechtenstein (Stato confinante inserito fra i cantoni) e Appenzello Esterno.

SDA

È quanto risulta da una graduatoria annuale stilata da Avenir Suisse – laboratorio di idee di matrice liberale – sulla base di 29 indicatori economici e sociali.

Il Ticino peggiora la sua posizione, scendendo al nono posto, dopo l'ottavo rango che deteneva l'anno scorso e ormai dal 2021. I Grigioni sono decimi, in netto miglioramento rispetto al 24esimo posto del 2023: si tratta del passo avanti più significativo osservato quest'anno, legato però anche a una nuova metodologia. La classifica è chiusa da Giura (25esimo), Uri (26esimo) e Vallese (27esimo).

Avenir Suisse ricorda che il concetto di liberà figura per 75 volte nella Costituzione svizzera. E puntando sulla trasparenza quest'anno mette a disposizione anche le tabelle Excel con i risultati di tutti gli indicatori e con le spiegazioni dell'approccio metodologico.

Ai fini di un'analisi non troppo approfondita può essere spiegato che gli indici sono divisi in due grandi aree, la libertà economica e quella sociale: nella prima il Ticino è solo 21esimo, mentre nella seconda è quinto. I Grigioni si situano rispettivamente all'11esimo e al 12esimo rango.

La libertà resta un concetto soggettivo

Se queste sono le pagelle, Avenir Suisse dà anche i giudizi. Secondo l'organizzazione il Ticino «non compie grandi sforzi per andare incontro alle imprese»: il potenziale fiscale delle persone giuridiche è il secondo più alto di tutta la Svizzera e il cantone frontaliero ha dichiarato di obbligatorietà generale il più alto numero di contratti collettivi di lavoro.

È invece visto in modo positivo il fatto che sia l'unico cantone ad avere ancora una corte d'assise. I Grigioni vengono da parte loro lodati per l'elevata decentralizzazione delle regolamentazioni e della spesa pubblica.

La libertà resta comunque un concetto soggettivo, riconosce Avenir Suisse. Ogni individuo può valutare in modo differente se una legge, per esempio, è percepita o meno come un ostacolo inutile che interferisce con le proprie opzioni d'azione.

Per questo motivo l'indice è concepito in modo interattivo: nel foglio Excel messo a disposizione è quindi possibile selezionare o deselezionare ogni singolo indicatore, di modo da comporre un indice delle libertà conforme alle proprie preferenze.

hm, ats