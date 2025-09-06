  1. Clienti privati
Il grande stilista italiano In centinaia in fila dalle 7 per dare l'ultimo saluto a Giorgio Armani a Milano

SDA

6.9.2025 - 09:58

A Milano si svolge l'ultimo saluto a Giorgio Armani.
A Milano si svolge l'ultimo saluto a Giorgio Armani.
Keystone

Sono centinaia, arrivate fin dalle 7 di questa mattina, le persone in coda per dare l'ultimo saluto a Giorgio Armani nel suo teatro di via Bergognone, a Milano, che ospita la camera ardente del grande stilista, aperta alle 9.

Keystone-SDA

06.09.2025, 09:58

06.09.2025, 10:06

Il futuro del Gruppo. Con un'eredità da 12 miliardi, Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia. Ecco tra chi si divide la sua fortuna

Il futuro del GruppoCon un'eredità da 12 miliardi, Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia. Ecco tra chi si divide la sua fortuna

Due le file per accedere all'interno; una riservata ai dipendenti della Giorgio Armani, una alla gente comune.

Tra i primi ad arrivare il sindaco Beppe Sala, il presidente di Stellantis John Elkann con la moglie Lavinia, Gianni Petrucci presidente di Federbasket e Gianni Messina coach della squadra di basket dell'Olimpia Milano.

«Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia».

È la frase di Giorgio Armani che campeggia sul grande schermo con l'immagine dello stilista nella sala dove è stata allestita la camera ardente, aperta dalle 9 alle 18 di oggi e domani.

Parata di stelle. «Addio al Maestro»: Julia Roberts e Leonardo DiCaprio guidano gli omaggi a Giorgio Armani

Parata di stelle«Addio al Maestro»: Julia Roberts e Leonardo DiCaprio guidano gli omaggi a Giorgio Armani

Ad accogliere le centinaia di persone in coda numerosi mazzi di fiori bianchi che adornano i corridoi dello spazio progettato da Tadao Ando. Poi, all'interno della sala che solitamente ospita le sfilate della maison, centinaia di lanterne di carta illuminate dalla luce delle candele e quel profumo di incenso che caratterizza ogni spazio firmato Giorgio Armani.

Semplice la bara, sormontata da un mazzo di rose bianche, affiancata dal picchetto d'onore dei carabinieri e dal gonfalone del comune di Milano listato a lutto. Su un tavolino, una lastra d'alabastro con un crocifisso. In sala, lo storico braccio destro Leo Dell'Orco e altri collaboratori.

Moda in lutto. È morto a 91 anni lo stilista italiano Giorgio Armani

Moda in luttoÈ morto a 91 anni lo stilista italiano Giorgio Armani

