Mozzafiato e potenzialmente mortale: Alex Honnold sul Taipei 101: 508 metri di altezza, nessuna corda e milioni di persone che lo guardano in diretta. Netflix

Al suo secondo tentativo, il momento è arrivato. Nella notte di sabato su domenica (ora svizzera), Netflix ha trasmesso in diretta la scalata di Alex Honnold al grattacielo Taipei 101, senza imbracatura e senza una seconda possibilità. Un evento TV che non solo crea suspense, ma pone anche una domanda fondamentale: è lecito assistere in diretta a una possibile morte?

Lukas Rüttimann Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Nella notte di sabato su domenica (ora svizzera) Netflix ha mostrato un evento di arrampicata estrema in tempo reale su «Skyscraper Live».

Alex Honnold ha scalato con successo il Taipei 101, alto 508 metri, senza alcuna attrezzatura di sicurezza.

La scalata è avvenuta senza corda («free solo»): un'emozione senza pari.

Il risultato era fondamentalmente aperto: praticamente un errore avrebbe avuto conseguenze fatali.

Il format TV solleva anche questioni etiche sui limiti dello spettacolo dal vivo. Mostra di più

All'inizio tutto sembra tranquillo. Un team di presentatori accoglie il pubblico e spiega perché il giorno prima l'evento è stato rinviato con poco preavviso: pioggia, facciata scivolosa, troppi rischi. Oggi il tempo è stabile, le condizioni sono migliori.

Poi, sorprendentemente, si passa subito al sodo.

Nessuna lunga presentazione, nessun elemento di spettacolo. Alex Honnold entra in scena, abbraccia la moglie, si toglie la giacca e si allaccia le scarpe da arrampicata. Un rapido sguardo verso l'alto e poi inizia a scalare.

Sembra facile, ma un errore sarebbe fatale

I primi metri sembrano quasi una passeggiata. Il 40enne si muove con calma, controllato, quasi giocoso. Saluta le persone che si trovano sulla strada sottostante, sorridendo come se stesse scalando una parete di allenamento. Ma anche a questa altezza, un errore sarebbe fatale.

Taipei 101 fin qui sembra ancora tangibile, gestibile. La telecamera rimane vicina. I presentatori parlano con calma. Anche a casa, sul divano, la tensione è ancora bassa, controllata. Per ora...

Osservato dalle masse: Alex Honnold inizia la sua scalata. Netflix

Ma la situazione e la tensione cambia man mano che l'altezza aumenta. La facciata diventa infinita, i movimenti più piccoli. Le pause sono più lunghe. L'americano si ferma, controlla, respira pesantemente, riparte. Tuttavia, sorride e saluta la folla ancora e ancora.

Ma anche le voci dei presentatori diventano più caute. Le frasi si interrompono. I commenti diventano più brevi. «Oh mio Dio!», esclamano quando Honnold conquista il primo «drago», ossia un ornamento particolarmente impegnativo. Seguiranno altri nove di questi «draghi».

Si capisce che la tensione sta salendo. Sul posto - ma anche seduti comodamente sul proprio divano - l'umore cambia. Il relax lascia il posto al nervosismo. Ci si ritrova a tendere il corpo anche se non ci si muove.

E se questo simpatico padre di due figli commettesse un errore? E se cadesse a terra in diretta davanti a un pubblico di milioni di persone?

Rispetto alla sua prima impresa oggi tutto è diverso

Honnold è conosciuto fin dalla sua leggendaria scalata del El Capitan, nel Parco Nazionale dello Yosemite. 900 metri di roccia verticale, documentati nel film «Free Solo», che ha poi vinto un Oscar. Ma all'epoca, mentre lo si guardava, si sapeva che era sopravvissuto.

«Oh mio Dio!»: Honnold ha superato uno dei dieci cosiddetti «draghi». Netflix

Oggi non sappiamo nulla, è tutto in divenire. Ed è proprio questa mancanza di conoscenza che cambia tutto. La tensione non nasce dall'azione, ma dalla possibilità.

Quando quest'uomo, poco appariscente, è appeso a centinaia di metri dal suolo, sembra sicuro di sé. Ma cosa succederebbe se una folata di vento gli facesse perdere l'equilibrio?

E se arrivasse una piccola scossa nella zona sismica di Taiwan? E se le persone dentro il grattacielo lo distraggono, interrompono la sua concentrazione?

«La paura è sempre presente quando si arrampica, anche per me», dice. Ma Alex Honnold semplicemente non la lascia diventare troppo grande. «Il modo migliore per combattere la paura è pensare razionalmente», aggiunge.

In altre parole: il suo amore per l'arrampicata è più forte della sua paura della morte.

Quanto rischio è accettabile?

Gli arrampicatori in solitaria non sono considerati spericolati. Preparano le loro vie per mesi, le salgono con le corde e controllano ogni appiglio. Il rischio è considerato calcolato, anche se le conseguenze di un errore sarebbero fatali.

Ma dal vivo il quadro cambia. Perché mentre il 40enne accetta per sé il rischio che qualcosa vada storto, Netflix lo condivide con il pubblico. Milioni di persone siedono contemporaneamente davanti agli schermi e diventano parte di una situazione che potrebbe ribaltarsi in qualsiasi momento.

E, cosa assolutamente surreale, le persone negli uffici del Taipei 101 salutano esultanti l'atleta estremo, mentre loro sono al sicuro dietro i vetri della finestra e lui è invece a centinaia di metri da terra davanti a loro.

Senza sicurezza e con indosso una maglietta. Ma forse bisogna vederlo per crederci.

Surreale: Honnold non assicurato sul Taipei 101, mentre viene ammirato e incitato dalle persone negli uffici. Netflix

Ma la questione etica non può essere ignorata: è lecito trasmettere un evento in cui una persona potrebbe morire? E cosa succede se... succede proprio questo? Si spegne? Si taglia? O il mondo continuerebbe davvero a guardare la scena fatale?

«Sapete una cosa? Sono un po' stanco», dice durante l'ultima parte della scalata, quella della «Torre», particolarmente impegnativa.

L'atmosfera cambia immediatamente. I presentatori sembrano ansiosi, ricordano che l'americano non indossa alcun dispositivo di sicurezza. «Ha fatto i conti con la fatica. Eppure, qui sta tentando qualcosa che nessuno ha mai osato fare prima», dicono.

Come se volessero proteggersi nel caso in cui dovesse cadere.

Honnold negli ultimi metri: «Sapete una cosa? Mi sento un po' stanco ora....». Netflix

Di nuovo, la domanda ronza in testa: e se non riuscisse ad andare fino alla fine? E se all'improvviso si lasciasse andare e cadesse nel vuoto?

Esausto, ma sano e salvo

Fortunatamente, questo non accade. Non è avvenuto nessun disastro in diretta televisiva, nessuna caduta fatale davanti a un pubblico di milioni di persone. Alex Honnold raggiunge la cima del grattacielo alto 508 metri dopo circa 90 minuti.

Esausto, ma integro. E molto più rilassato della maggior parte degli spettatori che si trovano a casa davanti ai loro schermi.

Perché per quanto il tono dello spettacolo fosse rilassato, era impossibile reprimere completamente una sensazione di disagio. A ogni altezza guadagnata, la domanda se fosse stata superata la linea di demarcazione tra intrattenimento calcolato e gioco tra vita e morte diventava sempre più pressante.

Sport, spettacolo o cinismo?

In effetti, «Skyscraper Live» non è stato né un classico evento sportivo né un puro intrattenimento. È stato un banco di prova per l'era del live.

Da quando l'arrampicata è diventata uno sport olimpico, questa disciplina è considerata più visiva, più estrema e più adatta alla televisione. E la messa in scena ne fa parte.

La parte più difficile: Honnold sulla «Torre» con i suoi strapiombi che richiedono un'enorme forza della parte superiore del corpo. Netflix

Ma a «Skyscraper Live» mancavano tutti gli elementi che di solito creano distanza. Non c'erano medaglie, né cerimonie, né competizione con gli altri.

Ma, soprattutto, non c'era sicurezza. Nessuna rete, nessuna corda, nessuna protezione simbolica.

Ciò che c'era era una persona su una parete liscia e alta. E un pubblico che non sapeva se stava assistendo a un risultato sportivo eccezionale o a un potenziale disastro.

Non è ancora chiaro se la televisione (o Netflix) vorrà mostrare più spesso eventi come questo in futuro.

Forse ne nascerà una nuova forma di esperienza dal vivo? Forse tutto questo attraversa una linea che si riconosce solo quando è alle spalle?

Una cosa è certa: dopo questa serata, è difficile dire di aver visto tutto.