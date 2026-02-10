Lotta alla mafiaArrestato a Wetzikon, estradato il latitante della 'ndrangheta in Italia
Swisstxt
10.2.2026 - 22:05
Il 23 gennaio il suo arresto, in un appartamento di Wetzikon, grazie al lavoro svolto dall’antenna ticinese della polizia federale. Venerdì l’estradizione.
Redazione blue News
10.02.2026, 22:05
10.02.2026, 22:12
Swisstxt
Come rende noto la RSI, il presunto 'ndranghetista, che un anno fa era sfuggito alla cattura disposta dalle autorità calabresi, è stato trasferito oltre confine, dove figura tra gli indagati di due operazioni condotte contro la cosca di Guardavalle (in provincia di Catanzaro).
Da entrambe le inchieste, chiamate «Ostro-Amaranto» e «Kleopatra», scrive la radiotelevisione, emerge a più riprese il nome della Svizzera. Soprattutto in riferimento a un’altra persona, ancora latitante: un 36enne di Locri residente in Germania.