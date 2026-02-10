  1. Clienti privati
Lotta alla mafia Arrestato a Wetzikon, estradato il latitante della 'ndrangheta in Italia

Swisstxt

10.2.2026 - 22:05

Il presunto 'ndranghetista è stato trasferito oltre confine.
sda

Il 23 gennaio il suo arresto, in un appartamento di Wetzikon, grazie al lavoro svolto dall’antenna ticinese della polizia federale. Venerdì l’estradizione. 

Redazione blue News

10.02.2026, 22:05

10.02.2026, 22:12

Come rende noto la RSI, il presunto 'ndranghetista, che un anno fa era sfuggito alla cattura disposta dalle autorità calabresi, è stato trasferito oltre confine, dove figura tra gli indagati di due operazioni condotte contro la cosca di Guardavalle (in provincia di Catanzaro).

Da entrambe le inchieste, chiamate «Ostro-Amaranto» e «Kleopatra», scrive la radiotelevisione, emerge a più riprese il nome della Svizzera. Soprattutto in riferimento a un’altra persona, ancora latitante: un 36enne di Locri residente in Germania.

Lotta alla mafia. Zurigo, un latitante della 'ndrangheta arrestato a Wetzikon

