La principessa Mette-Marit con i figli Marius Borge Hoiby (a destra) e Sverre Magnus nel 2022. Stavano festeggiando il 18° compleanno della principessa Ingrid. IMAGO/NTB ROY

Ci sono problemi nella famiglia reale norvegese: il figlio maggiore della principessa Mette-Marit è stato arrestato domenica mattina. Marius Borg Høiby avrebbe aggredito fisicamente una donna.

che / SDA Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Marius Borg Høiby, figlio maggiore della principessa Mette-Marit, è stato arrestato a Oslo per sospetta aggressione. Successivamente è stato rilasciato.

La principessa ereditaria Mette-Marit ha, a sopresa, annullato la sua visita ai Giochi Olimpici di Parigi, mentre il principe Haakon ha viaggiato da solo.

L'avvocato di Høiby ha sottolineato l'importanza della privacy del suo cliente e ha fatto appello ai media affinché non influenzino le indagini. Mostra di più

Secondo la rivista norvegese Se og Hør, il figlio maggiore della principessa Mette-Marit, il 27enne Marius Borg Høiby, è stato arrestato dalla polizia a Oslo domenica mattina. È accusato di essere stato violento nei confronti di una donna.

La principessa ereditaria Mette-Marit ha sorprendentemente annullato la sua visita ai Giochi Olimpici di Parigi. Il principe Haakon (50 anni) ha viaggiato da solo.

Simen Løvberg Sund, consigliere per le comunicazioni del tribunale, ha spiegato in un messaggio a Se og Hør che «la principessa ereditaria ha rinviato la sua partenza per il momento e spera di poter viaggiare più tardi».

Inizialmente si era ipotizzato che la malattia polmonare cronica di Mette-Marit fosse il motivo della cancellazione dell'ultimo minuto. Ma è presto emerso che il figlio maggiore, avuto da una precedente relazione, è stato arrestato.

Richiesta di rispettare la privacy

La polizia di Oslo ha confermato alla rivista Se og Hør di essere stata chiamata in un appartamento domenica mattina, 4 agosto. Ma non ha fornito alcun nome: «Una persona è stata arrestata e accusata di aggressione e successivamente rilasciata», ha dichiarato.

L'avvocato di Marius Borg Høiby, Øyvind Bratlien, ha dichiarato al quotidiano norvegese che le accuse erano incentrate «sull'aggressione, che secondo la legge è la forma meno grave di violenza».

Il difensore di Marius Borg Høiby ha consigliato al suo cliente di non commentare il procedimento in corso.

L'avvocato Øyvind Bratlien ha fatto un appello: «È importante che il processo faccia il suo corso e che i media rispettino il bisogno di privacy e silenzio del mio cliente. La polizia deve poter fare il proprio lavoro senza che i media decidano su fatti e colpe. Spetta ai tribunali decidere se il caso finirà lì».

Marius non ha un ruolo pubblico ufficiale

Marius Borg Høiby è nato nel 1997 da una relazione precedente al matrimonio della principessa, avvenuto nel 2001, con il futuro re di Norvegia, il principe ereditario Haakon.

Høiby è stato cresciuto da Mette-Marit e Haakon insieme ai suoi fratellastri, la ventenne principessa Ingrid Alexandra e il diciottenne principe Sverre Magnus, ma a differenza loro non ha un ruolo pubblico ufficiale.