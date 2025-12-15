Le forze dell'ordine avevano descritto l'individuo come «presumibilmente armato e pericoloso». KEYSTONE

È stato arrestato nella notte l'uomo ricercato da ieri, domenica, dopo una lite a Tavannes (BE). Le forze dell'ordine avevano descritto l'individuo come «presumibilmente armato e pericoloso».

Keystone-SDA SDA

L'annuncio del fermo è stato dato stamattina dalla polizia bernese sulla piattaforma X, senza fornire ulteriori dettagli. Era stata lanciata un'operazione di ricerca per rintracciare l'uomo, sulla trentina.

La polizia aveva inizialmente invitato i residenti di Reconvilier (BE) e della zona circostante, nel Giura bernese, a restare nelle proprie abitazioni. Nelle ricerche sono stati impiegati anche dei cani e un drone. La strada tra Tavannes e Reconvilier è rimasta chiusa per diverse ore.

Secondo le informazioni raccolte finora, ieri mattina presto a Tavannes si sarebbe verificata una lite, con un uomo che avrebbe minacciato diversi conoscenti all'interno di un condominio, prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. La porta di un appartamento di questo edificio presentava segni di colpi di arma da fuoco. Nessuno è rimasto ferito.