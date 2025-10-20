Immagine d'illustrazione Polizia cantonale grigionese

Era ricercato da 26 anni per una frode su titoli finanziari per oltre venti milioni di dollari commessa a New York assieme ad altri complici, il 60enne di nazionalità svizzera – secondo quanto riportato dall'agenzia stampa italiana Ansa e del quale non viene reso noto il nome – arrestato a Bari dai militari della Guardia di finanza.

Keystone-SDA SDA

Il mandato d'arresto, emesso nel 1999, è stato eseguito al largo delle coste di Bari. L'uomo è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla frode su titoli finanziari e riciclaggio dei proventi illecitamente acquisiti.

L'indagato – sempre secondo quanto riferito da Ansa – è stato intercettato su un catamarano che i finanzieri hanno controllato. Una volta a bordo, i militari hanno identificato l'equipaggio: così è stata accertata l'identità del latitante, che è stato arrestato e già sottoposto ad interrogatorio di garanzia dalla magistratura barese.

Il 60enne è in carcere a Bari a disposizione del presidente della Corte di Appello di Bari. Contemporaneamente è stata avviata la procedura di estradizione verso gli Stati Uniti.