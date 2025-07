La nuova edizione del Vreneli da 100 franchi è modellata sull'originale. Swissmint

Martedì mattina, 1. luglio, è iniziata la vendita del nuovo «Vreneli» d'oro da 100 franchi, esattamente 100 anni dopo la prima coniazione. Erano disponibili solo 2'500 esemplari. L'elevata affluenza ha causato gravi problemi informatici nella mattinata.

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì alle 9 Swissmint voleva avviare la vendita del «Vreneli» d'oro di 100 franchi, a tiratura strettamente limitata, ma l'assalto ha mandato in tilt lo shop online.

Erano disponibili solo 2'500 pezzi, ciascuno al prezzo di 3'500 franchi.

Il «Vreneli» è composto da 29 grammi di oro puro e, secondo gli esperti, potrebbe aumentare rapidamente di valore. Mostra di più

Martedì mattina, alle 9 in punto, sarebbe dovuta iniziare la vendita di una moneta commemorativa speciale: in occasione del 100esimo anniversario, la Zecca federale Swissmint ha rilanciato la leggendaria moneta d'oro da 100 franchi «Vreneli». Il prezzo? Ben 3'500 franchi.

Ma chi si è collegato puntualmente allo shop online ha trovato solo messaggi di errore. Il sito era sovraccarico a causa dell'enorme afflusso. Solo a mezzogiorno la vendita è ripresa, ma a quel punto la moneta in edizione limitata si è esaurita in tempi record.

La cosa particolarmente fastidiosa è che molti acquirenti non hanno comprato il «Vreneli» per tenerlo, bensì per rivenderlo immediatamente. Sulla piattaforma d'aste online Ricardo, diverse persone hanno infatti messo in vendita la moneta. Alcune offerte di partenza superano i 10'000 franchi.

Noch 20min bis zum Verkaufsstart vom #Goldvreneli bei Swissmint, aber die Seite ist schon down. — 😺 Thomas B. 🇪🇺 📯 🏳️‍🌈⚛️ (@freeapophis) July 1, 2025

Su X (ex Twitter), collezionisti delusi hanno sfogato la propria frustrazione. I commenti andavano da «assolutamente dilettantesco» ad accuse infuocate come: «Le vendono sottobanco a dipendenti e amici!».

Un utente di Facebook particolarmente velenoso ha scritto: «Il vostro shop è pietoso. Anche il più squallido negozio Temu online è più stabile del vostro. E questo da parte di un'autorità federale».

«Speriamo che lo shop torni presto accessibile»

Swissmint, contattata dal «Blick», si è detta molto impegnata: «Stiamo lavorando a pieno ritmo per trovare una soluzione», ha dichiarato.

Il team è stato inondato da e-mail di odio già in mattinata. Nonostante la preparazione, l'infrastruttura IT non è riuscita a reggere l'afflusso di diverse centinaia di migliaia di interessati.

La nuova moneta è realizzata, come l'originale del 1925, in lega d'oro 900, pesa 32,258 grammi, di cui circa 29 di oro puro. Al prezzo attuale dell'oro, il valore del materiale è di circa 2'500 franchi. Con il prezzo di vendita di 3'500 franchi, i collezionisti pagano un forte sovrapprezzo, anche se un aumento di valore futuro non è garantito.

Il «Vreneli» originale del 1925 fu coniato in soli 5'000 esemplari ed è oggi una delle monete d'oro svizzere più rare. Attualmente viene venduto a oltre 20'000 franchi. Il design della nuova edizione è firmato dall'artista italiana Chiara Principe. La moneta è stata presentata per la prima volta alla World Money Fair di Berlino.

La nuova edizione dei 100 franchi si basa sull'originale. Swissmint

Il nome «Vreneli» è comparso per la prima volta in forma scritta nel 1943, secondo Swissmint. Ancora oggi non è del tutto chiaro da dove provenga, potrebbe derivare dal fatto che nella raffigurazione dell'Helvetia si vedeva piuttosto una giovane ragazza che una madre patria.

Ma potrebbe anche trattarsi semplicemente di un vezzeggiativo svizzero tedesco del nome «Verena».