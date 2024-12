L'alba del solstizio d'inverno sul sito di Stonehenge, nel Regno Unito. Keystone

Il 21 dicembre, esattamente alle ore 10,21, arriva il solstizio d'inverno. Oltre a segnare l'inizio dell'inverno astronomico, sarà il giorno più corto dell'anno per l'emisfero boreale, con il Sole che sorgerà alle 07,37 e tramonterà alle 16,44.

Il fenomeno è dovuto all'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre e coincide con il momento in cui il Sole, nel suo moto apparente nel cielo, si posiziona nel punto più basso.

I solstizi d'inverno e d'estate, così come gli equinozi di primavera e autunno, non cadono ogni anno nello stesso giorno. Nel 2023, ad esempio, il solstizio invernale è caduto il 22 dicembre, mentre sarà il 21 anche nei prossimi due anni.

La causa è da ricercare nella sfasatura fra la durata dell'orbita intorno al sole e l'anno solare che rendono necessario un giorno supplementare ogni quattro anni.

La tradizione attribuisce al 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, la fama di giorno più corto: in quella data, in realtà, il Sole tramonta prima, ma sorge anche prima, e quindi resta sopra l'orizzonte 2-3 minuti in più rispetto al solstizio d'inverno.

Questa credenza risale all'epoca che precede il 1582, quando la sfasatura fra il calendario civile e quello solare era tanto grande che il solstizio cadeva proprio fra il 12 e il 13 dicembre.

La sfasatura venne colmata da Papa Gregorio XIII che, riformando il calendario, tolse i 10 giorni di ritardo accumulati nei secoli precedenti.