  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Studi in corso Arriva l’Ozempic anche per i gatti? Ecco il nuovo farmaco simile alle iniezioni anti-obesità

Carlotta Henggeler

13.12.2025

Il nuovo farmaco potrebbe permettere ai gatti di perdere peso nel giro di sei mesi (immagine simbolica).
Il nuovo farmaco potrebbe permettere ai gatti di perdere peso nel giro di sei mesi (immagine simbolica).
Julian Stratenschulte/dpa

Negli Stati Uniti un’azienda sta testando su alcuni felini un farmaco contro l’obesità che agisce in modo simile ai principi attivi delle iniezioni dimagranti.

Teleschau

13.12.2025, 21:38

13.12.2025, 22:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Negli Stati Uniti un’azienda sta testando un farmaco contro l’obesità sui gatti in sovrappeso.
  • Il principio attivo agisce in modo simile alle iniezioni dimagranti usate sugli esseri umani, riducendo l’appetito e favorendo la perdita di peso.
  • Il farmaco viene rilasciato gradualmente tramite una capsula impiantata sotto la pelle e i primi risultati sono attesi in estate.
Mostra di più

Il sovrappeso non mette a rischio solo la salute degli esseri umani, ma anche quella degli animali domestici, gatti compresi. Anche per i felini l’eccesso di peso può, ad esempio, favorire l’insorgenza del diabete. Una condizione che non solo accorcia l’aspettativa di vita dell’animale, ma comporta anche costi elevati per i proprietari.

Ozempic e simili. Le iniezioni dimagranti possono causare effetti collaterali molto pericolosi, ecco quali

Ozempic e similiLe iniezioni dimagranti possono causare effetti collaterali molto pericolosi, ecco quali

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, l’azienda statunitense Okava Pharmaceuticals ha avviato uno studio pilota nel quale a gatti in sovrappeso viene somministrato un principio attivo simile a quello utilizzato nelle cosiddette iniezioni per dimagrire.

Lo studio pilota

Di norma, ai gatti affetti da diabete vengono prescritti farmaci a base di GLP-1, che stimolano la produzione di insulina e rallentano la digestione. Studi precedenti indicano che l’effetto sugli animali domestici è paragonabile a quello osservato negli esseri umani. Si tratta però di trattamenti costosi e non privi di effetti collaterali.

Nel suo studio pilota, Okava Pharmaceuticals sta ora trattando circa 50 gatti in sovrappeso con un farmaco contenente exenatide. Questo principio attivo è un agonista del GLP-1 utilizzato per la cura del diabete di tipo 2: riduce l’appetito e favorisce una sensazione di sazietà prolungata. Come dimostrano diversi studi, può anche contribuire alla perdita di peso. Nelle iniezioni dimagranti come Ozempic viene invece utilizzato il semaglutide, una sostanza con un meccanismo d’azione simile, inizialmente sviluppata anch’essa per il trattamento del diabete.

A differenza di quanto avviene negli esseri umani, però, il principio attivo non viene iniettato ai gatti. «Si impianta la capsula sotto la pelle e, sei mesi dopo, il gatto ha perso peso. È come per magia», spiega al New York Times la responsabile dello studio, la veterinaria Chen Gilor dell’Università della Florida. I primi risultati dello studio pilota sono attesi per l’estate.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Sabrina Ferilli replica alle voci sui 115mila euro spesi a Parigi in una settimana
Patrick Chappatte: «Negli Stati Uniti c'è paura, è qualcosa di cui non ci rendiamo conto»
Matthew McConaughey e quello spinello che gli fece saltare il compleanno

Sull'Ozempic

Contro chi usa i farmaci. Gordon Ramsay sbotta: «Non cambio i menu per i grassoni di m****, mangiano troppo»

Contro chi usa i farmaciGordon Ramsay sbotta: «Non cambio i menu per i grassoni di m****, mangiano troppo»

Farmaco usato per dimagrire. Causa legale da 2 miliardi per Ozempic accusato di gravi effetti collaterali

Farmaco usato per dimagrireCausa legale da 2 miliardi per Ozempic accusato di gravi effetti collaterali

«È una terapia permanente». Ecco come si riprende peso dopo aver assunto un farmaco contro l'obesità

«È una terapia permanente»Ecco come si riprende peso dopo aver assunto un farmaco contro l'obesità

Altre notizie

Aveva 96 anni. Cordoglio in Argentina per la morte dell'attore Héctor Alterio

Aveva 96 anniCordoglio in Argentina per la morte dell'attore Héctor Alterio

Protesta. Diverse centinaia di persone a Berna contro la politica di austerità

ProtestaDiverse centinaia di persone a Berna contro la politica di austerità

Berna. Decine di sommozzatori hanno rimosso rifiuti dal lago di Thun

BernaDecine di sommozzatori hanno rimosso rifiuti dal lago di Thun