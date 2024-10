Arrivano i pantaloni da e-hiking 04.10.2024

Dopo le biciclette elettriche, stanno facendo la loro comparsa i pantaloni da «e-hiking». Essi sono progettati in particolare per chi pratica escursionismo (da qui il nome): permettono di arrivare in cima più velocemente o consentono di fare passeggiate più lunghe. Ciò comporta sia vantaggi che svantaggi, eccoli.

Sono progettati per alleggerire la muscolatura delle gambe durante le escursioni, rendendo più facile e veloce il raggiungimento della vetta.

Come per le e-mountain bike, che utilizzano motori elettrici per facilitare l'accesso ai sentieri di montagna più impegnativi, ora esiste anche per l'escursionismo una versione elettronica. I fornitori di attrezzature per l'outdoor pubblicizzano infatti i cosiddetti pantaloni da «e-hiking».

Questi indumenti tecnologici sono dotati del cosiddetto esoscheletro, una struttura in carbonio che fa parte dei pantaloni e sostiene i muscoli delle gambe. I motori elettrici sono incorporati nei pantaloni da trekking per raggiungere più velocemente la vetta o per consentire escursioni più lunghe.

Questa tecnologia è già nota nella medicina riabilitativa, ad esempio per le lesioni al ginocchio.

Il cambiamento sui sentieri escursionistici è inevitabile

L'introduzione dei pantaloni da trekking elettronici potrebbe avere diverse conseguenze. Da un lato, potrebbe aumentare l'accessibilità per le persone con mobilità limitata, mentre dall'altro potrebbe cambiare radicalmente l'esperienza escursionistica riducendo le differenze di prestazioni tra gli escursionisti.

Oltre ai cambiamenti soggettivi, ci sono anche rischi oggettivi. I soccorritori alpini dovranno essere chiamati più spesso in futuro se le batterie dei pantaloni da «e-hiking» si esauriscono e i muscoli non sono in grado di far fronte alla resistenza meccanica.

Questi pantaloni cambieranno anche le cose nelle locande e nei rifugi di montagna: decine di escursionisti si spoglieranno per attaccare i pantaloni alle stazioni di ricarica fino a quando non saranno di nuovo pieni di energia.