Un pericoloso uragano si è abbattuto sulla Florida. Keystone

L'uragano Helene ha toccato terra in Florida con una forza di categoria 4: lo ha reso noto il Centro Nazionale Uragani, che ha definito la perturbazione «estremamente pericolosa». Secondo la CNN i morti sono già 3.

SDA

«Sulla base dei dati radar Doppler dell'Nws (il Servizio meteorologico nazionale, ndr), l'occhio di Helene ha toccato terra come uragano di categoria 4 nella regione del Big Bend della Florida alle 23:10 locali (le 5:10 in Svizzera), appena a est della foce del fiume Aucilla», si legge in un comunicato.

La foce del fiume Aucilla si trova a circa 40 km a sud-est della capitale dello Stato, Tallahassee, che conta circa 200.000 abitanti.

Con venti che ora soffiano fino a 225 km orari, l'uragano sta già scaricando forti piogge e il livello del mare potrebbe salire fino a sei metri in alcuni punti della costa. Si tratta di uno «scenario a cui è impossibile sopravvivere» e che sarà accompagnato da ondate «distruttive» che potrebbero spazzare via case e spostare automobili, ha avvertito Mike Brennan, direttore dell'Nhc.

A causa della caduta degli alberi, le autorità si aspettano una diffusa interruzione di corrente: ieri sera, circa un milione di case erano senza elettricità in Florida, secondo il sito web poweroutage.us.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha «esortato» i residenti a prestare attenzione agli «appelli all'evacuazione» lanciati dalle autorità: «Prendete la cosa sul serio e fate attenzione», ha affermato.

SDA