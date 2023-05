Arriverà il giorno in cui potranno rintracciarti ovunque

Un chimico mostra la procedura per l'analisi del DNA in un laboratorio di Stoccarda: i ricercatori mettono in guardia da un possibile uso improprio dell'eDNA umano e chiedono una discussione sulle conseguenze etiche. archivio Keystone

Il DNA è presente in tutto l'ambiente che ci circonda: l'eDNA viene disperso con cappelli, capelli ed escrementi. La scienza utilizza l'eDNA in biologia, ma ora mette in guardia da un possibile uso improprio di questa tecnologia.

Non hai tempo? blue News riassume per te Gli eDNA sono tracce di DNA che gli organismi viventi lasciano nell'ambiente.

I ricercatori possono utilizzare il metodo per misurare la biodiversità in habitat specifici e altri dati.

Gli esseri umani disperdono costantemente l'eDNA attraverso la forfora, i capelli e gli escrementi. Siamo circondati dall'eDNA invisibile dei nostri simili.

L'eDNA umano permette anche di trarre conclusioni su malattie o affiliazioni etniche.

I ricercatori ora mettono in guardia da un futuro abuso di questa tecnologia per colpire «persone vulnerabili o minoranze etniche». Mostra di più

Per la scienza, la raccolta di DNA ambientale è una buona cosa. Perché l'eDNA, cioè appunto proprio il DNA dell'ambiente, aiuta a determinare meglio quali creature esistono in quali luoghi.

Ad esempio, per esaminare la diversità di un habitat non è più necessario contare faticosamente le specie, ma basta trovare e valutare le tracce di DNA che esse lasciano.

Video in tedesco:

Naturalmente, anche gli esseri umani lasciano il loro DNA nell'ambiente circostante: attraverso le scaglie della pelle e i capelli che cadono, quando starnutiamo o tossiamo. E anche ogni volta che andiamo in bagno. Quindi, senza che ce ne accorgiamo, ci sono molte tracce di DNA dei nostri simili intorno a noi.

Questo a volte può essere un problema per un biologo. Come hanno scoperto gli scienziati del Whitney Laboratory for Marine Bioscience dell'Università della Florida quando hanno voluto effettuare una ricerca sulla popolazione di una specie di tartaruga in via di estinzione utilizzando l'eDNA.

Basta un'impronta nella sabbia

Poiché nella rete si trova molto eDNA umano, si parla di «cattura accessoria umano-genetica». L'équipe del professor David Duffy è rimasta «costantemente sorpresa» dalle dimensioni di questa cattura accessoria: «Nella maggior parte dei casi, la qualità è quasi pari a quella di un campione prelevato da una persona», ha dichiarato a «France24».

Video in tedesco:

I ricercatori trovano eDNA umano ovunque: nelle città, ma anche in mare e sulle rive dei fiumi, e persino nelle aree più remote.

Alla ricerca di materiale non contaminato, visitano un'isola della Florida che è off-limits. È priva di eDNA umano, almeno finché un membro del team non cammina a piedi nudi lungo la spiaggia. Un'impronta sulla sabbia è sufficiente a dimostrare il suo eDNA.

Gli americani prelevano anche un campione dell'aria di scarico di un ospedale per animali. In questo modo, possono rilevare non solo l'eDNA dei pazienti e dei dipendenti, ma anche quello dei virus tipicamente presenti negli animali. Il loro studio, che affronta i problemi etici dell'eDNA, è stato pubblicato sulla rivista «Nature Ecology & Evolution».

L'eDNA rivela anche i rischi di malattia

La cosa difficile è che l'eDNA può rivelare molto sul portatore. Il coautore Mark McCauley e il suo team sono riusciti a dimostrare con un campione che la persona aveva un rischio maggiore di malattie come il diabete. «Tutti questi dati personali, ancestrali e relativi alla salute sono liberamente disponibili e stanno scorrendo intorno a noi nell'aria», ha chiarito McCauley durante una conferenza stampa.

Il team si è astenuto dal cercare di assegnare con precisione le singole tracce, ha aggiunto. Ma questo sarà «sicuramente» possibile in futuro: «La domanda è quanto tempo ci vorrà per arrivare a questo punto».

E questo solleva questioni etiche: gli strumenti speciali di eDNA potrebbero essere usati per controllare le minoranze, dare la caccia ai criminali o selezionare i malati.

Lo studio solleva quindi «serie preoccupazioni per la privacy» secondo la professoressa di legge dell'Università del Maryland Natalie Ram: «L'uso di informazioni genetiche condivise involontariamente per scopi investigativi mette tutti noi a rischio di una continua sorveglianza genetica».

Gli autori sottolineano che l'eDNA promette molti vantaggi: si potrebbero individuare mutazioni del cancro nelle acque reflue o risolvere casi di omicidio apparentemente irrisolvibili. Ma il possibile uso contro «persone vulnerabili o minoranze etniche» li ha portati ad avvertire di un possibile pericolo. Questo aspetto dovrà ora essere discusso.

Video in inglese: