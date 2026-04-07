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Spazio Artemis chiama l'Iss: «È divertente essere nello spazio nello stesso momento»

SDA

7.4.2026 - 21:51

L'equipaggio dell'Artemis II.
L'equipaggio dell'Artemis II.
Keystone

«È divertente essere nello spazio insieme a voi nello stesso momento».

Keystone-SDA

07.04.2026, 21:51

07.04.2026, 22:00

Così l'equipaggio della missione Artemis II ha salutato i colleghi a bordo della Stazione spaziale internazionale durante un collegamento audio di 15 minuti avvenuto poco dopo che la capsula Orion ha ufficialmente lasciato la sfera di influenza lunare per iniziare il viaggio di ritorno verso la Terra.

Il collegamento rappresenta una prima assoluta: non era mai successo prima che ci fosse contemporaneamente una stazione in orbita terrestre e una navetta in missione lunare, entrambe con esseri umani a bordo, e che i due equipaggi potessero parlarsi direttamente.

Gli astronauti della Iss (Jessica Meir, Jack Hathaway e Chris Williams della Nasa insieme a Sophie Adenot dell'Agenzia spaziale europea) si sono detti «super curiosi» di conoscere l'esperienza vissuta a bordo di Orion e le sensazioni provate guardando la Terra da quella nuova prospettiva. Christina Koch ha sottolineato di essere rimasta colpita non solo dalla bellezza del Pianeta, ma soprattutto dall'oscurità che lo circonda rendendolo ancora più prezioso e speciale.

Gli astronauti di Artemis hanno poi affermato di essere stati sorpresi da ogni aspetto di questo volo di prova e di aver fatto tesoro delle lezioni imparate nell'orbita terrestre. «Ogni cosa che abbiamo imparato a bordo della Iss l'abbiamo portata qui con noi», hanno detto.

La chiacchierata, molto rilassata e amichevole, è stata anche occasione per un simpatico confronto sui menù consumati a bordo.

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