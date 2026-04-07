  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spazio Ecco il record raggiunto dagli astronauti della missione Artemis II 

SDA

7.4.2026 - 07:02

L'immagine fornita dalla Nasa lunedì 6 aprile 2026 mostra la Luna, con il lato visibile (l'emisfero che vediamo dalla Terra) nella metà superiore del disco, riconoscibile dalle macchie scure.
L'immagine fornita dalla Nasa lunedì 6 aprile 2026 mostra la Luna, con il lato visibile (l'emisfero che vediamo dalla Terra) nella metà superiore del disco, riconoscibile dalle macchie scure.
Keystone

I quattro astronauti a bordo della missione spaziale Artemis II dell'Agenzia Spaziale statunitense hanno fatto la storia raggiungendo la distanza record di 248'655 miglia (400'171,4323 chilometri) dalla Terra, secondo quanto riportato dalla Nasa. Hanno superato il record di distanza mai percorsa dall'uomo, stabilito in precedenza dall'Apollo 13 nel 1970. Il nuovo record è stato raggiunto all'1.56 di lunedì 6 aprile.

Keystone-SDA

07.04.2026, 07:02

07.04.2026, 08:12

Spazio. Massima distanza dalla Terra, Artemis II batte il record dell'Apollo 13

SpazioMassima distanza dalla Terra, Artemis II batte il record dell'Apollo 13

Lunedì 6 aprile, alle 7:02 i quattro astronauti a bordo della missione Artemis II, secondo quanto riportato dalla Nasa, hanno raggiunto la distanza di 252'756 miglia ovvero circa 406'000 chilometri, dalla Terra.

Questo traguardo significa che l'equipaggio di Artemis II è stato ad una distanza dalla Terra di 4111 miglia superiore rispetto a quella raggiunta dalla missione Apollo 13 nel 1970.

Alle 3.20 svizzere le osservazioni del suolo lunare sono completate e alle 8.25 Orion uscirà dalla sfera di influenza della gravità lunare: sarà l'inizio del viaggio di ritorno verso la Terra. L'ammaraggio dell'equipaggio di Artemis II è previsto al largo della costa di San Diego per le 20:07 circa (ora locale) di venerdì 10 aprile.

Trump: «Avete fatto la storia»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato e si è congratulato con gli astronauti del programma Artemis in orbita attorno alla Luna per aver fatto «la storia», dicendo loro che hanno «reso tutta l'America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa», secondo quanto riporta l'agenzia Afp.

«Siete davvero dei pionieri dei tempi moderni, tutti quanti», ha detto Trump, prima di iniziare una sorta di intervista con i tre americani e il canadese impegnati in una storica missione di 10 giorni attorno al satellite naturale della Terra.

«Avete molto coraggio a fare quello che state facendo», ha detto Trump, elogiando il primo sorvolo lunare della Nasa in oltre 50 anni. «L'America non sarà seconda a nessuno nello spazio e in tutto ciò che facciamo, e continueremo a guidare l'intero viaggio verso le stelle, questo incredibile viaggio verso le stelle», ha detto Trump.

Le domande del tycoon

Trump, dopo essersi congratulato con gli astronauti della missione Artemis II, ha rivolto loro una serie di domande, secondo quando riportato da Afp, in particolare ha chiesto com'era il lato oscuro della Luna e cosa si provava a perdere le comunicazioni con la Terra, durante quella parte del volo spaziale.

«Ho recitato una piccola preghiera, ma poi ho dovuto continuare», ha risposto il comandante di Artemis Victor Glover. «In realtà stavo registrando osservazioni scientifiche del lato nascosto della Luna».

Il presidente ha aggiunto di aver parlato con il leader canadese e leggenda dell'hockey Wayne Gretzky dell'adesione del Paese «vicino» alla missione spaziale. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen ha ringraziato Trump per la «leadership spaziale» americana e ha definito l'iniziativa un «obiettivo di reciproco beneficio».

«Una nazione che guida (come gli Stati Uniti) e crea e stabilisce grandi obiettivi per l'umanità che coinvolgono altri Paesi, è davvero incredibile», ha detto Hansen, aggiungendo: «I canadesi sono molto orgogliosi di far parte di questo programma».

Trump ha concluso la telefonata invitando gli astronauti alla Casa Bianca. «Congratulazioni a tutti. Ci vediamo nello Studio Ovale», ha detto.

I più letti

Torino FC in lutto: è morto in un incidente Ismael, di 8 anni, che giocava nelle giovanili
Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakesh, la foto che toglie ogni dubbio
Perché era presente negli Epstein files? Gigi Hadid rompe il silenzio, ecco cos'ha risposto
Possibile carenza di benzina tra pochi giorni: quali conseguenze in Svizzera?
Una ragazza scomparsa nel 1994 è stata ritrovata viva, ecco cos'è successo

La missione Artemis II

Spazio. È la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna per Artemis II

SpazioÈ la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna per Artemis II

Spazio. L'astronauta di Artemis II: «Stiamo ammirando una vista meravigliosa»

SpazioL'astronauta di Artemis II: «Stiamo ammirando una vista meravigliosa»

Artemis II verso il lancio. 50 anni dopo gli Stati Uniti stanno per tornare sulla Luna, ecco i diversi motivi

Artemis II verso il lancio50 anni dopo gli Stati Uniti stanno per tornare sulla Luna, ecco i diversi motivi

Altre notizie

A causa del bel tempo. Boom di interventi a Pasqua per Rega, Air Zermatt e Air-Glaciers

A causa del bel tempoBoom di interventi a Pasqua per Rega, Air Zermatt e Air-Glaciers

Tragedia sulla A21. Torino FC in lutto: è morto in un incidente Ismael, di 8 anni, che giocava nelle giovanili

Tragedia sulla A21Torino FC in lutto: è morto in un incidente Ismael, di 8 anni, che giocava nelle giovanili

Le cifre sono sorprendenti. Gli svizzeri cambiano meta? Ecco come pesa l’effetto Trump sui viaggi

Le cifre sono sorprendentiGli svizzeri cambiano meta? Ecco come pesa l’effetto Trump sui viaggi