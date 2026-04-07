L'immagine fornita dalla Nasa lunedì 6 aprile 2026 mostra la Luna, con il lato visibile (l'emisfero che vediamo dalla Terra) nella metà superiore del disco, riconoscibile dalle macchie scure. Keystone

I quattro astronauti a bordo della missione spaziale Artemis II dell'Agenzia Spaziale statunitense hanno fatto la storia raggiungendo la distanza record di 248'655 miglia (400'171,4323 chilometri) dalla Terra, secondo quanto riportato dalla Nasa. Hanno superato il record di distanza mai percorsa dall'uomo, stabilito in precedenza dall'Apollo 13 nel 1970. Il nuovo record è stato raggiunto all'1.56 di lunedì 6 aprile.

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Lunedì 6 aprile, alle 7:02 i quattro astronauti a bordo della missione Artemis II, secondo quanto riportato dalla Nasa, hanno raggiunto la distanza di 252'756 miglia ovvero circa 406'000 chilometri, dalla Terra.

Questo traguardo significa che l'equipaggio di Artemis II è stato ad una distanza dalla Terra di 4111 miglia superiore rispetto a quella raggiunta dalla missione Apollo 13 nel 1970.

Alle 3.20 svizzere le osservazioni del suolo lunare sono completate e alle 8.25 Orion uscirà dalla sfera di influenza della gravità lunare: sarà l'inizio del viaggio di ritorno verso la Terra. L'ammaraggio dell'equipaggio di Artemis II è previsto al largo della costa di San Diego per le 20:07 circa (ora locale) di venerdì 10 aprile.

Trump: «Avete fatto la storia»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato e si è congratulato con gli astronauti del programma Artemis in orbita attorno alla Luna per aver fatto «la storia», dicendo loro che hanno «reso tutta l'America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa», secondo quanto riporta l'agenzia Afp.

«Siete davvero dei pionieri dei tempi moderni, tutti quanti», ha detto Trump, prima di iniziare una sorta di intervista con i tre americani e il canadese impegnati in una storica missione di 10 giorni attorno al satellite naturale della Terra.

«Avete molto coraggio a fare quello che state facendo», ha detto Trump, elogiando il primo sorvolo lunare della Nasa in oltre 50 anni. «L'America non sarà seconda a nessuno nello spazio e in tutto ciò che facciamo, e continueremo a guidare l'intero viaggio verso le stelle, questo incredibile viaggio verso le stelle», ha detto Trump.

Le domande del tycoon

Trump, dopo essersi congratulato con gli astronauti della missione Artemis II, ha rivolto loro una serie di domande, secondo quando riportato da Afp, in particolare ha chiesto com'era il lato oscuro della Luna e cosa si provava a perdere le comunicazioni con la Terra, durante quella parte del volo spaziale.

«Ho recitato una piccola preghiera, ma poi ho dovuto continuare», ha risposto il comandante di Artemis Victor Glover. «In realtà stavo registrando osservazioni scientifiche del lato nascosto della Luna».

Il presidente ha aggiunto di aver parlato con il leader canadese e leggenda dell'hockey Wayne Gretzky dell'adesione del Paese «vicino» alla missione spaziale. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen ha ringraziato Trump per la «leadership spaziale» americana e ha definito l'iniziativa un «obiettivo di reciproco beneficio».

«Una nazione che guida (come gli Stati Uniti) e crea e stabilisce grandi obiettivi per l'umanità che coinvolgono altri Paesi, è davvero incredibile», ha detto Hansen, aggiungendo: «I canadesi sono molto orgogliosi di far parte di questo programma».

Trump ha concluso la telefonata invitando gli astronauti alla Casa Bianca. «Congratulazioni a tutti. Ci vediamo nello Studio Ovale», ha detto.