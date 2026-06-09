Ci sarà anche l'italiano Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis III Keystone

Ci sarà anche l'astronauta italiano Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis III della Nasa, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la Nasa.

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L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione, prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna: è stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della Nasa per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendez-vous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.

Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Al comando c'è Randy Bresnik, con un addestramento da pilota come Parmitano. Specialisti di missione sono Frank Rubio, un altro veterano della Nasa e Andre Douglas, che era stato assegnato come riserva nella missione ArtemisII.