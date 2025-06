Gli orti urbani sono una realtà molto presente in Svizzera. Keystone

La Schweizer Familiengärtner-Verband (SFGV), l'associazione degli orti urbani e sociali, compie 100 anni: la ricorrenza viene oggi festeggiata dall'assemblea dei delegati riunita a Carouge, nel canton Ginevra.

Per molte famiglie gli orti familiari sono una risorsa importante per ottenere prodotti sani e freschi coltivati in armonia con la natura, spiega la SFGV in un comunicato.

Nelle città in crescita, le oasi verdi danno inoltre un importante contributo alla lotta contro le isole di calore e l'inquinamento atmosferico.

Facilitano anche l'inclusione di persone con un retroterra migratorio e rafforzano la comunità grazie al sostegno reciproco e alla solidarietà.

Secondo l'organizzazione gli orti rispondono pure a un bisogno crescente, come dimostrano le liste d'attesa sempre più lunghe.