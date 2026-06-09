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Una prospettiva mozzafiato La danza verde dell'Antartide: lo spettacolare video dell'aurora australe dallo spazio

Christian Thumshirn

9.6.2026

La magia dell'aurora australis

La magia dell'aurora australis

09.06.2026

Un'aurora australe vista dallo spazio: un video in time-lapse mostra le luci danzanti da una prospettiva unica e spettacolare.

Christian Thumshirn

09.06.2026, 20:59

L'astronauta della NASA Jessica Meir ha catturato il filmato da una capsula SpaceX Dragon in orbita intorno alla Terra. Il video in time-lapse mostra l'aurora australis, nota anche come aurora australe, sopra l'Antartide.

Mentre la navicella spaziale sfreccia intorno alla Terra a diverse migliaia di chilometri all'ora, i veli verdi incandescenti si muovono all'orizzonte in modo apparentemente silenzioso. La prospettiva unica dallo spazio rende le aurore ancora più impressionanti che dalla Terra.

La tempesta solare crea uno spettacolo

Le aurore si formano quando le particelle cariche provenienti dal Sole colpiscono l'atmosfera terrestre e fanno brillare i gas. Un'attività solare particolarmente intensa può creare fenomeni eccezionalmente luminosi.

Jessica Meir ha immortalato uno spettacolo di questo tipo. Le affascinanti immagini in time-lapse mostrano questo fenomeno naturale da una prospettiva che è concessa a pochi.

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