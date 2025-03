Sono tornati sulla Terra gli astronauti bloccati nello spazio per 9 mesi

L'astronauta della NASA Suni Williams. Keystone/Keegan Barber/NASA via AP

Suni Williams e Barry Wilmore avrebbero dovuto rimanere a bordo della ISS per circa una settimana, ma a causa di un contrattempo la permanenza si è trasformata in ben nove mesi. Ora sono potuti finalmente tornare a casa.

Dopo aver dovuto rimanere sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per circa nove mesi in più rispetto a quanto originariamente previsto a causa di un malfunzionamento della navicella, due astronauti statunitensi sono finalmente potuti tornare sulla Terra.

Suni Williams e Barry Wilmore sono atterrati a bordo di una capsula spaziale Crew Dragon della società spaziale SpaceX di Elon Musk nell'oceano al largo della costa della Florida, come mostrano le immagini in diretta dell'agenzia spaziale statunitense NASA.

«Che viaggio», ha risposto l'astronauta statunitense Nick Hague che, come il cosmonauta russo Alexander Gorbunov, era anch'egli nella capsula e ha svolto il ruolo di comandante del cosiddetto «Equipaggio 9».

«Vedo una capsula piena di sorrisi, che vanno da un orecchio all'altro». L'atterraggio è stato «bellissimo», ha detto il manager della NASA Joel Montalbano.

Usciti dalla «Crew Dragon» sorridenti e con il pollice alzato

Circa 17 ore prima, la capsula denominata «Freedom», prodotta dalla società spaziale SpaceX del miliardario tecnologico Elon Musk, si era sganciata dalla ISS.

Dopo il volo, è atterrata - rallentata dai paracadute - in un cielo azzurro e un sole splendente nel mare vicino alla città di Tallahassee. Poco dopo, i delfini hanno nuotato intorno alla capsula, che è stata infine trasportata via nave.

Sull'imbarcazione i quattro viaggiatori spaziali sono stati fatti uscire dalla «Crew Dragon»: prima Hague, poi Gorbunov, poi Williams e infine Wilmore: tutti sorridenti, salutando e con il pollice alzato.

Sono stati poi sottoposti a esami medici e riportati a Houston.

Una settimana nello spazio è diventata nove mesi

Williams e Wilmore erano arrivati sulla ISS all'inizio di giugno del 2024 e avrebbero dovuto rimanervi solo per una settimana, ma a causa di problemi tecnici con la navicella «Starliner» la NASA ha deciso - per motivi di sicurezza - di lasciare che la navicella, sviluppata dall'azienda statunitense Boeing, tornasse a Terra vuota.

A settembre, poi, due dei quattro viaggiatori spaziali che erano a bordo della «Starliner», Hague e Gorbunov, hanno volato verso la ISS a bordo di una «Crew Dragon», lasciando due posti liberi per Williams e Wilmore.

900 ore di ricerca

La 59enne Williams e il suo collega 62enne Wilmore erano già stati nello spazio diverse volte e quindi sono considerati astronauti esperti.

Nel caso di Hague e Gorbunov, era stato pianificato fin dall'inizio che sarebbero rimasti sulla stazione spaziale per sei mesi, mentre Williams e Wilmore sono rimasti 286 giorni. L'equipaggio 9 ha investito un totale di 900 ore di ricerca a bordo della ISS, conducendo 150 esperimenti scientifici.

La riprogrammazione ha richiesto alcune delle decisioni più difficili nella storia della NASA: oltre alla sicurezza degli astronauti come priorità assoluta, si è dovuto anche tenere conto del fatto che avrebbero avuto bisogno di rifornimenti supplementari come cibo e prodotti per l'igiene a bordo della ISS.

Inoltre, a causa del prolungamento della permanenza, sono stati esposti a più radiazioni di quanto inizialmente stimato.

Questa immagine tratta da un video pubblicato da SpaceX mostra una capsula SpaceX che si lancia con il paracadute nel Golfo del Messico. Immagine: Keystone/SpaceX/AP

«Festeggiamo per un bel po'»

Il futuro della navicella Starliner, in crisi, rimane incerto, anche se la NASA continua a sottolineare che si vuole un altro sistema di trasporto in alternativa alla Crew Dragon.

Williams e Wilmore non avevano mai volato con una Crew Dragon prima d'ora e ora dovevano completare l'addestramento all'atterraggio in una forma modificata prima del volo di ritorno a bordo della ISS.

I due sono stati «molto resistenti per tutto il tempo», ha detto il responsabile della NASA Steve Stich in una conferenza stampa poco dopo l'ammaraggio: «Sono diventati parte della ISS senza soluzione di continuità».

Ha inoltre ringraziato espressamente, ancora una volta, le famiglie dei due astronauti: «Sono sicuro che il loro incontro sarà meraviglioso».