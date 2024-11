I tifosi del Panathinaikos sono stati invitati a riempire gli spalti con bandiere palestinesi. Keystone

La polizia greca ha aumentato il livello della sicurezza e ha rafforzato i controlli in vista della partita di basket tra la squadra di Atene del Panathinaikos e il Maccabi Tel Aviv. Lo scrivono i media ellenici.

SDA

Questo dopo gli scontri della settimana scorsa a Amsterdam dopo il match di calcio Ajax-Maccabi. L'incontro è valido per la stagione regolare di Eurolega, la massima competizione di pallacanestro in Europa.

Il match è atteso questa sera alle 21.15, ora locale, presso il palazzetto olimpico dell'Oaka. Una fonte della polizia ellenica ha dichiarato all'Afp che circa 1500 agenti saranno impegnati a garantire le misure di sicurezza per la partita.

Parte di questi saranno assegnati ai tifosi del Maccabi, mentre gli agenti antiterrorismo scorteranno il pullman della squadra. Le misure di sicurezza saranno rafforzate anche nei pressi dell'ambasciata israeliana ad Atene.

In un appello che circola su X, il gruppo di boicottaggio dello Stato israeliano BDS Greece ha invitato i tifosi del Panathinaikos a riempire gli spalti con «bandiere e sciarpe palestinesi» e ha scritto: «L'Oaka unisce la sua voce con Amsterdam, negli stadi non c'è posto per chi, invece di inneggiare alla propria squadra, inneggia al genocidio».

SDA