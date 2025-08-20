  1. Clienti privati
Bel gesto tra colleghi tennisti Atmane regala una rara carta Pokémon a Sinner per il suo compleanno, ma quanto vale?

ai-scrape

20.8.2025 - 11:30

L'abbraccio tra Jannik Sinner e Terence Atmane al termine della semifinale di Cincinnati vinta dall'italiano.
IMAGO/Icon Sportswire

Poco prima della semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, nel tunnel d’ingresso al campo centrale, il tennista francese ha fatto questa sorpresa al collega italiano. La carta, una «Pikachu Secret Rare», non ha un valore astronomico, ma adesso potrebbe aumentare.

Sara Matasci

20.08.2025, 11:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sabato 16 agosto era il compleanno di Jannik Sinner, il quale lo stesso giorno aveva in programma la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati contro Terence Atmane.
  • E proprio il tennista francese, per fare gli auguri al collega italiano, gli ha regalato un «Pikachu Secret Rare», ossia una carta da collezione dei Pokémon.
  • È ricercata dai collezionisti perché più rara delle versioni standard e quasi sempre olografica.
  • Il suo valore però non è astronomico: oscilla tra i 14 e i 31 euro, ma potrebbe aumentare, soprattutto ora che è stata protagonista di questo bel gesto tra avversari.
Sabato 16 agosto, poco prima della semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner ha ricevuto un regalo inaspettato per il suo 24° compleanno, che cadeva proprio quel giorno.

Una fan di Jannic Sinner le fa i suoi auguri di buon compleanno.
Una fan di Jannic Sinner le fa i suoi auguri di buon compleanno.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Il suo avversario, il francese Terence Atmane, gli ha donato un «Pikachu Secret Rare», ossia una carta da collezione dei Pokémon, nel tunnel d’ingresso al campo centrale. Atmane, appassionato di queste creature immaginarie, ha spiegato che il gesto era un modo simpatico per fare gli auguri al tennista italiano.

La carta in questione, come riporta il sito «Fanpage.it», è ricercata dai collezionisti perché più rara delle versioni standard e quasi sempre olografica. 

Ma quanto vale questa carta?

Il suo valore però non è astronomico, dato che oscilla tra i 14 e i 31 euro su «Cardmarket», una delle piattaforme di riferimento del mercato europeo di carte collezionabili.

Si tratta dunque di una cifra assolutamente contenuta, ma c'è da considerare che il valore della carta in questione potrebbe ulteriormente aumentare, come affermato dai rivenditori ufficiali presenti ai Campionati Mondiali di Pokémon ad Anaheim, in California, intervistati da SkyTG24.

«Soprattutto ora che è stata regalata a qualcuno di così importante come Sinner per il suo compleanno», precisa uno di loro.

Al di là di tutto, questo episodio mostra come, nel mondo del tennis, le sorprese possano arrivare non solo dal punteggio, ma anche da gesti inaspettati tra colleghi. 

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

