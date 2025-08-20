Bel gesto tra colleghi tennistiAtmane regala una rara carta Pokémon a Sinner per il suo compleanno, ma quanto vale?
20.8.2025 - 11:30
Poco prima della semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, nel tunnel d’ingresso al campo centrale, il tennista francese ha fatto questa sorpresa al collega italiano. La carta, una «Pikachu Secret Rare», non ha un valore astronomico, ma adesso potrebbe aumentare.
Sabato 16 agosto, poco prima della semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner ha ricevuto un regalo inaspettato per il suo 24° compleanno, che cadeva proprio quel giorno.
Il suo avversario, il francese Terence Atmane, gli ha donato un «Pikachu Secret Rare», ossia una carta da collezione dei Pokémon, nel tunnel d’ingresso al campo centrale. Atmane, appassionato di queste creature immaginarie, ha spiegato che il gesto era un modo simpatico per fare gli auguri al tennista italiano.
La carta in questione, come riporta il sito «Fanpage.it», è ricercata dai collezionisti perché più rara delle versioni standard e quasi sempre olografica.
Terence Atmane just gave Jannik Sinner a Pokémon card on his birthday right before they walked out for their match in Cincinnati. 😭😭😭
Il suo valore però non è astronomico, dato che oscilla tra i 14 e i 31 euro su «Cardmarket», una delle piattaforme di riferimento del mercato europeo di carte collezionabili.
Si tratta dunque di una cifra assolutamente contenuta, ma c'è da considerare che il valore della carta in questione potrebbe ulteriormente aumentare, come affermato dai rivenditori ufficiali presenti ai Campionati Mondiali di Pokémon ad Anaheim, in California, intervistati da SkyTG24.
«Soprattutto ora che è stata regalata a qualcuno di così importante come Sinner per il suo compleanno», precisa uno di loro.